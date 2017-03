tornano in Italia a meno di cinque mesi dalla loro ultima visita e questa volta scelgono come location ildi Nonantola (MO). Ad accompagnarli due band poco conosciute della scena: i canadesie i norvegesiGlisono una band che propone un sound tipicamente anni '80 molto vicino ai colossi dell'heavy metal comee ai precursori tedeschi del power come. Genere un po' bistrattato ultimamente e forse inusuale per una apertura ai, ma i ragazzi di Edmonton sono giovani e hanno energia da vendere.Cominciano la loro esibizione puntuali alle 19:30 e per quaranti minuti sfogano inesorabili energia, baldanza e una discreta dose di tecnica. I pochi presenti sembrano molto coinvolti e partecipano attivamente durante tutta la performance della band, che propone brani estratti dai cinque full-lenght all'attivo e in particolare dall'ultimo album omonimo "".I commenti a caldo molto positivi sulla performance dei canadesi continuano al termine della loro esibizione, durante il quarto d'ora di cambio palco che precede l'arrivo deipuntuale alle 20:30. La band norvegese capitanata dalla cantante e bassista, propone un power metal potente, epico e molto melodico con delle tinte di musica sinfonica. Esegue il suo repertorio senza sbavature, ma il temperamento nordico si vede e si sente. L'unico che riesce a interagire col pubblico è il bravissimo chitarristache, nonostante il suo ruolo impegnativo da solista, cerca un contatto con gli spettatori e rimedia ad una presenza scenica forse non troppo adeguata ad un'esibizione dal vivo.Alle 21 precise isalutano e un sipario nero si chiude sul palco del Vox per nascondere l'allestimento della scenografia del momento più atteso della serata. Il locale è stipato e si respira un clima di trepidazione e impazienza.Con qualche minuto di ritardo finalmente le luci si spengono e l'intro di "" accompagna l'ingresso deiche cominciano la loro esibizione con "" e "".L'impatto visivo è come al solito notevole: non mancano vistosi elementi scenici come l'asta fluorescente del microfono e colonne di fumo sparate verso l'alto. Ma il mix generale non è dei migliori e i volumi sono più bassi di quanto ci si aspetterebbe in un contesto live.La setlist prosegue con brani degli album più recenti come "" e "" e immancabili classici come "" e "".Non mancano ovviamente bradel nuovo "" dal quale vengono proposte "", "" e "" e altri brani rispolverati dal vecchio repertorio tra cui "" e "".Il bis è affidato a "", "" e l'immancabile "" nonostante il pubblico avesse richiesto a gran voce un grande classico come "".Non possiamo certo lamentarci dell'esibizione ma dobbiamo fare due appunti: il primo sulla scelta della location che, almeno in questa occasione, non ha valorizzato al meglio le sonorità dei finlandesi; il secondo sulla setlist, che forse poteva essere modificata per proporre qualche novità extra in uno show che, ad eccezione della già citata "", è stato identico a quello della recente data di Milano.Ciononostante la performance è stata all'altezza delle aspettative e ha confermato che isono tuttora una band estremamente valida che avrà ancora molto altro da dire in futuro.Encore: