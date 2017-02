, il nuovo album di, ha riscosso molto successo all’interno del pubblico. Questo ha portato la band finlandese a tornare on the road dopo il recente giro di Ottobre, dopo averli visti in ottima forma sul palco dell’Alcatraz di Milano., quindi, si esibiranno a Modena e Roma nel mese di Febbraio e saranno felici di rivedere e riabbracciare i loro fans italiani.Di seguito i dettagli:+ Triosphere+ StrikerInfo Orari - ModenaApertura porte: ore 18.30Inizio concerti: ore 19.30