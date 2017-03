Partiamo da una considerazione personale. Il sottoscritto (ormai al quinto concerto consecutivo dei Gotthard) si è recato all'Alcatraz mosso sopratutto dalla curiosità di vedere all'opera i Pretty Maids, band danese nata nel 1981 e ampiamente sottovalutata a mio parere. Con all'attivo ben 15 album, l'ultimo dei quali Rainmaker uscito l'anno scorso, i nostri hanno dato vita ad un breve ma intenso show di 1 oretta scarsa, "macchiato" solamente dalla non brillantissima prova del cantante Ronnie Atkins un pò afono stasera. Ad ogni modo impegno e sudore a profusione, con partecipazione del pubblico che ha cantato alcuni degli hits del gruppo che ha ripescato un pò dall'intera produzione da "Red Hot & Heavy" fino a "Pandemonium" e "Kingmaker". Istrionico il bassista Rene Shades che imita un pò il buon Nikki Sixx, e solito gran lavoro chitarristico di Ken Hammer, con un panzone degno del miglior bevitore di birre di Danimarca!







Veniamo agli headliner Gotthard senza il batterista Hena ma con l'ottimo Dani Loble (Helloween) che lo sostituisce, che come al solito propongono uno spettacolo impeccabile. Ormai Nic Maeder è riuscito ad entrare nelle grazie dei fans rimpiazzando al meglio l'indimenticato Steve Lee ed è chiaramente lui il valore aggiunto della band elvetica. Leo Leoni è il solito simpaticone che ha profuso ringraziamenti al pubblico per questi 25 anni passati insieme, Marc e Freddie sono 2 gigioni che dirigono la ritmica ad occhi chiusi e l'italianissimo Ernesto Ghezzi alle keyboards ci ricorda il suo retaggio classico con un breve ma bellissimo solo. I Gotthard viaggiano sicuri su un repertorio rodato e ben conosciuto ed anche stasera non sono mancati i classici quali Mountain Mama, Hush, Sister Moon, il bridge acustico composto da One Life, One Soul/Let It Be/Angel/Heaven.. Nic si è aggraziato le fanciulle presenti invitandone una sul palco a ballare insieme a lui durante Miss Me tratta dall'ultimo album "Silver" e piacevole è stato il medley elettrico a ricordare i 25 anni con Standing In The Light, Come Together e All We Are. Il bis è stato l'imprescindibile Anytime Anywhere, a mio parere uno dei piu' grandi pezzi del gruppo. Che altro dire, gli svizzerotti sono una certezza, sono simpatici e disponibil col pubblico... bravi Gotthard, alla prossima!



Tracklist:

Silver

Electrified

Hush

Stay

Mountain Mama

Remember It's Me

Feel What I Feel

Sister Moon

Waht You Get

One Lite, One Soul/Let It Be/Angel/Heaven

Miss Me

Firedance

Top

Lift

Standing In The Light

Come Together

Anytime Anywhere