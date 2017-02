Una delle band più influenti ed importanti del panorama hard-rock festeggia il 25° anniversario di carriera, con un tour che li vedrà in data unica il prossimoall’di Milano.eseguiranno per l’occasione i brani di loro maggior successo…sarà una vera festa per tutti i fans della formazione svizzera.Special guest:Ecco di seguito i dettagli della data:Apertura porte: ore 18.30Inizio concerti: ore 20.00Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00+d.p.Prezzo del biglietto il giorno dello show: €30,00Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10 di martedì 19 luglio