Ed eccoci ancoradi Milano per un'altra serata di grande musica a distanza di sole 24 ore, dall'esibizione deglicol loro, un'altra band svedese è pronta per salire sul palco del club di Via Valtellina, o meglio, la Drakkar deglicon tutta la sua imponenza, è pronta per dar battaglia!Per l’occasione i vichinghi di Stoccolma, saranno accompagnati nella loro "scorribanda" da un'altra band svedese, di grande rilievo, i, che avranno l'arduo compito di aprire la serata, ma non è finita qui, infatti fra le due band scandinave, si inserisce un terzo colosso dell'Heavy Metal, gli statunitensi, che con alle spalle ben 11 album in trent’anni di concerti in giro per il mondo, stona forse un pò, vederli come Guest, invece che Headliner.Dopo il sold out di ieri, è bello constatare che anche questa sera, il pubblico ha risposto in maniera massiccia, nonostante la capienza del locale sia stata ridotta, dal solito telone nero subito dopo il mixer, questo sta a significare che se gli eventi sono interessanti, la gente riesce anche a fare dei "sacrifici economici" per poter essere presente agli show, molte persone infatti erano presenti anche ieri, e tutti sappiamo cosa vuol dire, staccare due ticket in un lasso di tempo così breve.Come detto, in precedenza, spetta ai, il compito di aprire le danze, loro son solo in tre sul palco, ma sprizzano energia da ogni poro, sanno come trascinare il pubblico col loro inconfondibile sound!Dopo una epicissima intro, in apertura troviamola band parte col piglio giusto, la sala non è ancora piena, le successivecontribuiscono non poco a scaldare il pubblico! La set list scorre veloce, per isono previste solo 7 canzoni, e intanto si arriva alla grandissimache segna la fine dello show della band scandinava.IntroI, The JurySword of the OceanVarangianSteel Versus SteelIron WillLike The Oar Strikes The WaterHammer Of The NorthEd ecco arrivato il momento die soci … adesso il “gioco si fa duro” i, sono una band che ha scritto pagine memorabili della storia del Thrash Metal, entrando di diritto negli anni 80, nella cerchia ristretta della "Bay Area" di quel Thrash Metal Californiano al fianco di band comeEcco perché è quantomeno curioso, vedere i, non occupare la posizione di headliner, anche se va ricordato che solo quattro mesi fa la band californiana è stata protagonista di un mini tour di tre date nel nostro paese, riscuotendo ovviamente un enorme successo di pubblico.Ma stasera si devono “accontentare” si fa per dire, anche perché non appena si spengono le luci e salgono sul palco, mettono subito le cose in chiaro dimostrando nonostante la loro età, di essere un vero rullo compressore in grado di travolgere tutto e tutti con un'energia ed una tecnica impressionanti.Intanto il locale si va via via riempendo, l’impressione è che ci sia molta gente venuta questa sera principalmente per i, che partono subito in maniera perentoria con la nuovissimatratta dall’omonimo ultimo lavoro, dal quale ascolteremo ancheConsiamo in pieno periodo anni ’80, quando il caro vecchio Thrash Metal dettava legge!Dello stesso periodo anche, per poi concentrasi su brai tratti dalla discografia più recente.ovvero una potenza distruttiva!! “Old school thrash Bay Area!!” credo che il momento di quel riff e di quell’assolo da solo possa valere il prezzo del biglietto di questa sera!Nulla da aggiungere, iquesta sera hanno devastatoUnico rammarico non aver ascoltato nulla da, personalmente se avessero suonatoavrei potuto chiudere tutto e andare via! la serata non avrebbe avuto più alcun senso!Brotherhood of the SnakeRise UpThe Pale KingDisciples of the WatchThe New OrderDark Roots of EarthStrongholdInto the PitOver the WallThe Formation of DamnationChe la scorribanda abbia inizio!L'imponente Drakkar degliha appena raggiunto l'obiettivo, più cattivi che mai i nostri “Pagani” sfoderano sin dall'inizio le loro migliori armi..Una "tripletta" micidiale che non lascia sopravvissuti sul campo di battaglia!Si parte conil pubblico in sala non fa in tempo a riprendersi che seguono nell’ordine “La band è forma smagliante, i nostri vichinghi scorrazzano su e giù per il palco, per l’occasione finalmente con la scenografia più consona ad un evento di tale portata, nella quale fa bella mostra di se un elmo norreno, dagli occhi infuocati su cui fa capolino la batteria di, e poco importa se tutti sanno che gli elmi vichinghi non avevano le corna, anche questo dettaglio, rende tutta la scena più epica! Alle spalle un gigantesco telone sul quale vengono riprodotte le immagini delle varie “battaglie”, ovvero gli artwork degli album daglivede salire sul palco due vichinghi, con tanto di spade e scudi, che accennano ad un combattimento all’ultimo colpo!Come vedremo non sarà un caso isolato, per questo tour si è pensato di fare le cose in grande, oltre al già citato palco, infatti, ci sono anche dei figuranti di rievocazione storica che armi in pugno partecipano di tanto in tanto alla scorribanda che glistanno tenendo sul palco.La set list fila via in un lampoè una carneficina, mentre durantesi toccano livelli di epicità assoluti!vede salire nuovamente sul placo due vichinghi, questa volta, muniti di arco e frecce! Il pubblico partecipa ad ogni canzone intonato ritornelli, e cori peccato per tutti i coloro che perdono tempo a girare video, che probabilmente non riescono ad immergersi a pieno nell’atmosfera pagana che questa sera imperversa decisa all’interno dell’Il fragore della battaglia ci annuncia che è giunto il momento die ad un tratto ci si rende conto che siamo già arrivati al momento dei saluti con la trascinante. Ovviamente tutti sanno che la battaglia finale deve ancora essere vissuta, almeno per altri tre brani, ed infattie il suo clan, tornano ad imbracciare gli strumenti e corna al cielo, si riparte conalla quale segue a ruota17 brani voltai in lampo, anzi più di uno perché alle spalle della band si scatenano fulmini e saette e neanche a dirlo, ci si appresta a vivere l’ultimo combattimento!Ormai è un delirio questa volta non ci saranno sopravvissuti,impugna il suo Mjöllnir, col quale ucciderà il serpente di Miðgarðr, a voler simboleggiare l'eterna lotta fra il bene e il male!Adesso è davvero finita, Skål!!!The Pursuit of VikingsAs Loke FallsFirst KillThe Way of VikingsAt Dawn's First LightCry of the Black BirdsDeceiver of the GodsOn a Sea of BloodDestroyer of the UniverseDeath in FireOne Thousand Burning ArrowsFather of the WolfRunes to My MemoryWar of the GodsRaise Your HornsGuardians of AsgaardTwilight of the Thunder God