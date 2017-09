Siamo in una distopia temporale ed un gruppo semisconosciuto a nome Arci Nemico, con alla voce una dilettante cameriera di Voghera ed agli strumenti quattro coltivatori di bietole della Lomellina, riesce a pubblicare il debut albumE' il delirio: lodi sperticate incensano i 5 che salgono improvvisamente, meritatamente ed in maniera del tutto inaspettata alle luci della ribalta conquistando in breve tempo una vastissima fetta di pubblico.Questo avviene in un mondo parallelo per il primo album di una band formata da illustri sconosciuti.Torniamo ai giorni nostri, alla realtà che ben conosciamo, e vediamo invece come giudicare il decimo studio album di una band come gliche non ha bisogno di alcuna presentazione.Dopoquestoè il secondo lavoro con la nuova singered il primo con alla chitarar(ex Nevermore) ed esce ancora sotto l'ala dellaPerchè l'ho presa larga iniziando con un ipotetico mondo parallelo?Perchè questo lavoro, presentato da una band alle prime armi avrebbe incontrato -se non la mia benevolenza- almeno il mio rispetto ed un certo interesse, ma pubblicato daglimi fa incazzare come un'ape.Ma come? Sei un supergruppo praticamente, hai due chitarristi comeche probabilmente sarebbero nella top 20 di ogni fans della musica estrema, hai dietro le pelli un grande batterista come, al bassoed alla voce una delle migliori 3 frontwoman attualmente in circolazione (insieme a Noora Louhimo dei Battle Beast ed a Sara Leitao dei Dark Oath), alla produzionee pubblichi un album che strizza l'occhio ad un pubblico di 14enni ai primi ascolti di musica appena più pesante di Bon Jovi?Non è comprensibile questo, specie se -come gli- sei un gruppo che ha segnato gli ultimi 20 anni di un certo tipo di death metal.E non si può far passare tutto in nome della cosa chiamata "evoluzione": hai dei doveri quando sei sotto i riflettori.Doveri verso i tuoi fans.Doveri verso la musica.Doveri verso te stesso.Di tutto questo innon vi è traccia, come non vi è traccia di death metal alla, come è sotto sfruttato un fenomeno comerelegandolo praticamente ad un chitarrista ritmico, ecco in poche parole manca una sola cosa: il cuore.Quel cuore pulsante di oscurità e malinconia che aveva permesso la creazione di capolavori come" o "" e di cui non vi è più traccia se non in echi lontani nella prima canzone "" o paradossalmente in quella che si può definire come la prima power ballad della band "".Ma quando sento un songwriting che contiene le strofe "I don't believe in heaven, I don't believe in hell" francamente perdo ogni voglia di illustrare canzone per canzone l'album.A voler scavare salvo per alcune idee -oltre alle due songs citate prima- "" e "" ma siamo comunque ben lontani dal concetto di "grandi pezzi".E' il mood complessivo che delude, perchè artisti di questo calibro non possono aver composto un album così per sbaglio, probabilmente lo hanno fatto (ed il battage pubblicitario che ne ha preceduto l'uscita lo fa supporre) per andare verso un pubblico più mainstream ma temo che così facendo (e dopo lo scialbo "" direi che la direzione è ormai questa) si stiano giocando un pubblico affezionato che li stima da quasi un quarto di secolo.Non voglio passare per nostalgico a tutti i costi, non pretendevo certo "" ci mancherebbe, ma credo che un album adulto e che urlasseda ogni riffs io come le migliaia di fans della band lo meritassimo.