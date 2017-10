"Rebel Circle Night": (Echo) & Folk Metal Jacket live in provincia di Reggio Emilia

Sabato 21 ottobre 2017, a partire dalle ore 22.00, si esibiranno sul palco, due band della scena underground italiana.L'evento organizzato dallo staffe avrà come di consueto il nome. Vedrà avvicendarsi sul palco:. A seguire dj Graziano fino alla chiusura.L'evento si svolgerà presso, Via Roma n. 6, 42049, Sant'Ilario d'Enza (RE).(Folk Metal - Modena) - Facebook nacquero nel 2008 da un'idea dell'ex cantante) che passando davanti ad un negozio di strumenti musicali vide un Banjo e decise di creare un gruppo Folk Metal con il compagno di scuola), che imbracciò per la prima volta il banjo ed imparò a suonarlo appositamente per questo progetto, insieme a lui furono coinvolti nel progetto) alla batteria,alle tastiere,alla chitarra eal basso.Tutti i membri alle primissime armi con i propri strumenti cominciarono a cimentarsi in pezzi originali, pubblicando nel triennio 2011-2013 la Demo "" e l'EP "".(Doom Metal - Brescia) - Facebook Il progettonasce esattamente 10 anni fa, ed è costituito daalla voce,alle chitarre,al basso ealla batteria.Ha all'attivo 2 demo autoprodotti e nel 2011 pubblica il primo Full-Lenght intitolato "", che esce per l'etichettaed è prodotto dadegliIl secondo album "" esce nel 2016 sempre pered è sempre prodotto da. Dal 2012 ad oggi la band ha fatto svariati live e Tour in giro per l'est Europa e sta attualmente lavorando alla scrittura del terzo album.Informazioni sul locale:Pagine Facebook:​