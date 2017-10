Dopo i festival estivi ai quali hanno partecipato, i BLACK PHANTOM hanno iniziato il loro tour autunnale, per presentare dal vivo i pezzi del disco d'esordio "Better Beware!", pubblicato a Maggio 2017 dall'etichetta Punishment 18 Records.Alfieri dell'attuale movimento internazionale ribattezzato NWOTHM (New Wave Of Traditional Heavy Metal), i BLACK PHANTOM suoneranno il loro Heavy Metal classico, melodico e potente, alternando brani di propria composizione a qualche cover dei gruppi storici del genere... per una serata indimenticabile!!The Old Jessevia Maestri del Lavoro 27, 21047 Saronno (VA)