è orgogliosa di presentare il ritorno in Italia dei :Attivi ormai dal 1999, durante tutti questi anni di dischi e tour estenuanti i 5 londinesi sono stati definiti da buona parte della critica mondiale come"una delle bands più tecniche del pianeta".Il loro genere è stato catalogato come "extreme power metal" dovuto ai ritmi serrati e ai numerosissimi virtuosismi presenti nelle loro canzoni grazie ai loro due chitarristidivenuti dei "guru" per tutti gli appassionati dello strumento.Il vero e proprio successo della band arrivò nel 2005 grazie al loro singolo "," che venne pubblicato nel videogiococome uno dei brani principali della colonna sonora.Ora a distanza di anni la band inglese continua a suonare senza tregua in lungo e in largo proponendo quello che gli viene meglio : un power metal inconfondibile, all'ennesima potenza come solo loro sanno fare.La band sarà in tour per presentare la loro ultima fatica "".Via dell Incisore 2, Bologna25,00 € + d.pApertura porte: tba