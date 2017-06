In occasione del rilascio del nuovo album "Finestatico" in uscita il 16 Giugno per My Kingdom Music, gli In Tormentata Quiete presenteranno il disco in un evento speciale sabato 24 Giugno. Il concerto si terrà presso l'Alchemica Music Club (Via dei Lapidari, 8/B, Bologna); ospiti speciali della serata Birkenwald.