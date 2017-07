Versus Music Project è felice di annunciare l'UNICA DATA ITALIANA del tour Europeo degli americani MISS MAY I. La band suonerà a Milano in occasione del fest di fine stagione di Versus Music Project al Circolo Svolta di Milano insieme a vari ospiti locali e presenterà i brani del nuovo album "Shadows Inside" in uscita in questi giorni per Sharptone Records assieme ai classici amati dai fan.Maggiori informazioni sull' evento Facebook 13.08.2017MILANO - Circolo SvoltaVia Franchi Maggi 118, Rozzano (MI)Miss May I (USA - SharpTone Records) - UNICA DATA ITALIANA+ Dry Your Eyes (Brescia - Post Hardcore)+ Story Of April (Milano - Metalcore)+ many more TBAPrevendite: 15€Biglietto in cassa: 18€Prevendite disponibili: https://versusmusic.bigcartel.com/ INGRESSO RISERVATO AI SOCI ACSI