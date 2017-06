Al via la seconda edizione del ROCK CAMP Summer Festival! Il festival si terrà il 7 - 8 - 9 Luglio 2017 a Trebiciano, in mezzo al verde del Carso di Trieste.Il festival aprirà le porte Venerdì 7 Luglio alle 12:00. Dopo di che partirà uno "spara tutto Rock" di 72 ore: concerti, spettacoli, after show party e dj set che dureranno fino all'alba di Lunedì 10 Luglio.Dopo il sorprendente successo della scorsa edizione, ritorna l'unico Festival Rock di Trieste, della durata di tre giorni, con la possibilità di dormire nel campeggio adiacente (anch'esso gratuito); il ROCK CAMP è un'importante vetrina per le band emergenti ma anche per i big della musica italiana ed internazionale.Il Festival è giunto alla seconda edizione anche grazie al decisivo aiuto di molteplici Partners Commerciali che hanno creduto nel progetto dell'Associazione “Rock Out X Project”, un gruppo di persone con un'unica passione: la musica!!L'ingresso al CAMP E' GRATUITO!!!La location offre grandi spazi all'aperto, immersi nel verde dell´Altipiano Carsico, lontani dai centri abitati. A disposizione del pubblico un parcheggio per i camper ed una grande area camping per le tende, inclusa di servizi igienici, docce e vigilanza notturna, tutto esclusivamente gratuito.Ai Motociclisti verranno riservate zone "BIKERS" per parcheggiare le moto proprio nell'area centrale della festa!!Verranno inoltre allestiti spazi ricreativi per bambini, ma anche per adulti ed amanti dell'abbronzatura, che potranno prendere il sole e rinfrescarsi nelle nostre piscinette.Il Festival ha carattere "internazionale" e cosmopolita. Oltre ai migliori gruppi in circolazione disponibili nel territorio Triestino, si esibiranno bands provenienti dalla Croazia, dalla Slovenia, dall'Austria, dalle provincie della nostra Regione oltre che da altre regioni italiane.Verranno allestiti palchi, gazebi, stand eno-gastronomici e vari punti di ristoro che offriranno di tutto e di più! Dalla colazione alle prime luci del mattino fino allo spuntino di mezzanotte! Disponibili anche menù vegani.Verrà indetto un concorso riservato a tutte le bands che si esibiranno al Festival. Sarà il pubblico ad esprimere le proprie preferenze e decidere la band vincitrice.CONFERMATI I GRUPPI DELLA PRIMA GIORNATA DEL FESTIVAL, CHE SI ALTERNERANNO SUL PALCO SECONDO I SEGUENTI ORARI:15.15 – 15.45 VULGAR SPEECH Groove Metal (PN)16.00 – 16.30 N.M.N. Hard Rock (SLO)16.45 – 17.15 ZIGOTA Prog (TS)17.30 – 18.10 URSUS' ESCAPE Death/Industrial (TS)18.30 – 19.15 RIVERWEED Blues Rock (TV)19.30 – 20.15 CONCRETE JELLY Alternative (TS)20.30 – 21.15 T.R.U.S.T. Cover (TS)21.30 – 22.15 T.S.O. Alternative (TS)22.30 – 23.45 SINHERESY Symphonic Metal (TS)Per chi viene da Trieste seguendo la Superstrada o la camionale prendere il tratto E70 verso A4. Uscita Trebiciano – Opicina, girare a sinistra per la Strada Provinciale del Carso/SP1. Il Rock Camp si trova dopo circa un chilometro sulla destra.Per chi viene dall'A4, continuare per il tratto E70 seguendo sempre le indicazioni per Trieste. Uscire a Trebiciano-Opicina verso Trebiciano/Prosecco (Strada Statale 202/SP35). Dopo circa 1 km svoltare a destra verso la Strada Provinciale del Carso/SP1. Il Rock Camp si trova dopo circa un chilometro, sulla sinistra, prima di entrare a Trebiciano.BUS 39 Partenze da STAZIONE CENTRALE (2 tratte): Stazione Centrale - Via Ghega - Piazza Oberdan - Via Coroneo - Via Fabio Severo - Università - S.Cilino - Strada per Basovizza - Basovizza - Padriciano - Trebiciano - Opicina - Villa Carsiawww.rockoutxproject.com