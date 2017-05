Barley Arts presenta BARB WIRE DOLLS

Data unica in Italia domenica 4 giugno al Legend di Milano per la band lanciata al successo da Lemmy Kilmister dei Motörhead

Dopo il successo dello scorso ottobre torna in Italia per una data unica la carica grunge delle. L'appuntamento con la band lanciato al successo dadeiè domenica 4 giugno aldi Milano, nell'ambito di. I biglietti saranno disponibili direttamente in cassa la sera stessa del concerto.Lesaranno in Italia per presentare il loro nuovo album,, uscito lo scorso 22 luglio per la: 10 tracce che racchiudono perfettamente tutta l'energia punk rock, metal e grunge che ha reso la band famosa a livello internazionale. Un album che promette bene: registrato al(Yeah Yeah Yeahs, Ministry, Gogol Bordello) e al(Motörhead, Foo Fighters, No Doubt),è stato prodotto e mixato da Jay Baumgardner (Bush, Evanescence, Lacuna Coil) e masterizzato da(Nevermind dei Nirvana, Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers, Pop degli U2).è stato presentato dal vivo lo scorso 6 agosto alin Germania, il festival di musica metal più importante al mondo.Dall'isola di Creta a Los Angeles, lehanno nel giro di pochissimo tempo ottenuto grandissimi consensi, tanto da calcare, senza mai fermarsi, più di 700 palchi tra America, UK e Europa. L'elettrizzante energia della band non è passata inosservata: tra le icone più importanti del rock, propriodei, ha sin da subito intravisto il grande potenziale e ha posto lesotto la sua ala. Disgustato dallo stato attuale della musica rock e dalla mancanza di veri ribelli, Lemmy vide proprio in questa band la strada giusta per riportare in auge la fiaccola del rock and roll. I Barb Wire Dolls sono, cantante e leader dei Barb Wire Dolls e indiscussa icona della moda,alla chitarra solista,alla batteria,al basso ealla chitarra ritmica. Poche band capitanate da una donna hanno avuto nella storia della musica un simile immediato e tangibile impatto sul panorama musicale contemporaneo.Domenica 4 giugno 2017Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98Biglietto: 8€