Come annunciato precedentemente, ilin occasione del, isaranno protagonisti di uno show speciale per il 40° anniversario della Band.Ad accompagnare la leggenda dell’ epic metal ci sarà un bill compatto e rappresentativo di larga parte del nostro territorio; a far gli onori di casa saranno gli, band emergente del panorama thrash bresciano e a seguire i ben più notiedMade In Hell Festival VIISabato 13 Maggio 2017MANILLA ROAD (40° anniversary Special Show), ETRUSGRAVE, AETERNAL SEPRIUM, ALLTHENIKO, HELIKONCircolo Colony - Via Romolo Gessi 14, BresciaBiglietti: 22€Evento Facebook: Clicca QUI