Arrivano da Seattle e hanno il merito di essere uno dei primi gruppi che hanno sviluppato il Progressive metal.sono un gruppo heavy metal statunitense formatosi a Bellevue, un sobborgo di Seattle, nel 1981. La band ha registrato tredici album in studio ed è ancora oggi in piena attività. Grazie anche alle loro innumerevoli influenze, in particolare progressive, hanno raccolto molto successo, vendendo più di 20 milioni di album nel mondo.La formazione attuale vede la voce dialla chitarra,alla chitarra,n al basso ealla batteria, percussioni e tastiera.22 € + d.p.25 € in cassaPer le prevendite clicca QUI SP 229Fontaneto D'Agogna (NO)