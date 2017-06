Barley Arts presenta WOLFMOTHER IL 7 LUGLIO AL PARCO DELLA MUSICA DI PADOVA IN APERTURA IL ROCK’N’ROLL ENERGICO DEI GIUDA

La temperatura dell’estate italiana continua a salire: venerdìe i suoisaranno aldi Padova per un appuntamento che si preannuncia imperdibile, anche grazie all’apertura degli italianissimi! Le prevendite apriranno sul canale(online e punti vendita) alleLa band australiana, capitanata da, è in tour in questi mesi per presentare il nuovo lavoro in studio,, 2016). Si tratta del quarto album dei, un lavoro dal sound maturo che rispecchia perfettamente le cifre stilistiche della band e che sta godendo di grande successo di critica e di pubblico. Il front-manha lavorato all’album nel suo studio di registrazione nel New South Wales, componendo su tutti gli strumenti e utilizzando lo stesso approccio creativo già sperimentato dieci anni fa con l’album d’esordio della band. «», ha dichiarato il cantante e chitarrista, «».Oltre a cantare sul nuovo album,ha registrato le tracce di chitarra e basso e si è avvalso della collaborazione dei batteristi(Nine Inch Nails, Bruce Springsteen, A Perfect Circle) e(Beck, Gnarls Barkley, REM), e del pluripremiato produttore(Pearl Jam, Soundgarden, Bruce Springsteen). Il risultato, nelle parole di Stockdale, è decisamente interessante: «».sono una punk rock band dotata di una spiccata attitudine internazionale un gruppo di musicisti uniti nella vita e sul palco dalla comune passione per il sound analogico di stampo seventies, ma che hanno messo perfettamente a fuoco il suono moderno che ora è il loro inconfondibile marchio di fabbrica, con l’odore del live che si respira in studio, ma che si comprende appieno solamente quando si partecipa ad un loro show.Venerdì 7 Luglio 2017Padova, Parco della Musica – via Adolfo Zamboni, 10Inizio concerti h. 21.00Posto unico in piedi: € 25,00 + prev.Biglietti disponibili su(sito e punti vendita) da. Diffidate dai canali di vendita non ufficiali!