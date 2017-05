presenta:(Groove metal/progressive metal/female vocal- UCR)(Progressive Death metal,- ITA)Una data assolutamente da non perdere, per tutti gli appassionati del genere., capitanati dalla straordinaria e talentuosa, tornano a farci visita in quel di Firenze.Con il loro groove graffiante e con contaminazioni che mischiano il progressive metalcore, hardcore e groove metal e dopo essere diventati tra le band metal più famose in Ucraina, isono pronti a replicare e duplicare il successo raggiunto., hanno segnato il loro esordio lo scorso novembre con il loro primo album "". Con il sound potentissimo dalle sfumature progressive e death metal si sono distinti dal resto delle scena metal italiana.Un'occasione per vedere live una delle band più talentuose del panorama italiano.Via Isaac Newtont 62 50018 Scandicci, FirenzeOrari:T.B.ACosto in prevendita: 8 €Costo in cassa: 10 €Modalità di acquisto biglietti:Per acquistare i biglietti basta inviare una mail aPagamento via paypal o postepayIngresso riservato ai soci ACSI con documento di riconoscimento.Il tesseramento è obbligatorio.