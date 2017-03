YENA: due nuovi appuntamenti dal vivo a marzo

Nuovi appuntamenti live per il quintettoCinque musicisti da Udine ed un intrigante rock mix di chitarre heavy con il gusto melodico e poetico proprio del cantato in italiano.Si aggiungono oggi due nuove date in calendario per questo mese, entrambe di venerdì!Queste le location coinvolte: il rinomatoin provincia di Udine e ildi Rho (MI), ormai un’istituzione.Ecco le date e i dettagli:Si tratta solo dei primi due appuntamenti dal vivo, giusto un primo assaggio deglisul palco.Altri live show previsti per tutta la prossima stagione verranno annunciati a breve.hanno debuttato lo scorso novembre con il primo EP omonimo, pubblicato daIl disco è stato registrato e prodotto da, noto chitarrista e produttore italiano (ELISA, TIZIANO FERRO tra gli altri) e da. Il primo singolo estratto, brano introspettivo e riflessivo, è la traccia d’apertura dell’intero lavoro: "Migliore" Presto ulteriori novità su