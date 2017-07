Li abbiamo visti lo scorso anno in occasione del loro primo tour di reunion sul palco di un“sold out”. Adesso sono pronti al grande ritorno dal vivo. Stiamo parlando di, formazione guidata da(anche membri fondatori di) fra le più importanti della scena alternative anni ’90.Siamo orgogliosi di annunciare chetorneranno on the road in estate, nella line up originale, e si esibiranno sul palco del(Sesto San Giovanni, Milano) per un’unica data italiana ilNel frattempo, potete ascoltare un brano nuovo di zecca pubblicato pochi giorni fa e che sarà contenuto nel nuovo album in uscita a maggio:Carroponte – Sesto San GiovanniApertura porte: ore 17.30Inizio concerti: ore 19.00Prezzo del biglietto in prevendita: €32,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €37,00Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di giovedì 2 marzo.Raccomandiamo l’acquisto dei biglietti tramite Ticketone , l’unico circuito ufficialmente autorizzato alla vendita online dei titoli d’accesso agli eventi prodotti dadeclina ogni responsabilità sui biglietti acquistati online attraverso altri circuiti e si riserva la facoltà di non permettere l’accesso all’evento da parte dell’acquirente.