Morrigan Promotion in collaborazione con la Giancarlo Trotta Entertainment è lieta di annunciare la doppia data in Puglia per il tour di Russel Allen ( voce di Symphony X, Adrenaline Mob, Trans-Siberian Orchestra ecc) "METAL FOR AUTISM", concerto di beneficenza per raccogliere fondi da destinare ai bambini autistici tramite l'associazione ONLUS - Heroes Temporis for autistic children. La prima data si terrà a Bari il 24 Febbraio presso il GarageSound mentre la seconda si terrà a Foggia il 25 Febbraio presso il Clubhouse Indian Bikers MC. In entrambe le serate saranno presenti diverse special guest band. Non mancate \m/Di seguito i link ai due eventi:✠✠✠ BARI✠✠✠https://www.facebook.com/events/1898863007067052/✠✠✠ FOGGIA ✠✠✠https://www.facebook.com/events/161167007718594/