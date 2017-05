sono diventati un’istituzione all’interno della comunità metal mondiale, una band di culto che ha scritto le pagine più importanti del genere. Assieme asono parte del, ovvero dei quattro gruppi più importanti della storia dell’heavy metal.La band guidata daproseguirà il tour di “” e la prossima estate farà tappa in Europa per alcune date, fra cui l’Italia dove si esibirà all’di Milano il giorno 8 giugno.Ci sarà uno special guest che annunceremo presto.Ecco di seguito i dettagli della data:08.06 MILANO, AlcatrazApertura porte: ore 18.30Inizio concerti: ore 20.00Prezzo del biglietto in prevendita: €40,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €45,00Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 27 gennaio.Raccomandiamo l’acquisto dei biglietti tramite www.ticketone.it ), l’unico circuito ufficialmente autorizzato alla vendita online dei titoli d’accesso agli eventi prodotti dadeclina ogni responsabilità sui biglietti acquistati online attraverso altri circuiti e si riserva la facoltà di non permettere l’accesso all’evento da parte dell’acquirente.