Tornano anche a Torino per la prima data italiana i leggendari NASHVILLE PUSSY!Attivi ormai da quasi vent'anni, il quartetto di Atlanta è la band di culto per eccellenza: la band di Atlanta guidata da Blaine Cartwright con una manciata di dischi ha conquistato cuori ed orecchie degli appassionati di Hard Rock di tutto il mondo.Insieme a loro due nomi caldi del panorama rock nazionale:I torinesi ROADLESS si sono imposti all'attenzione del pubblico con il loro ottimo esordio ""KEEP ROLLING", a cavallo tra Led Zeppelin e Guns n RosesArrivano invece da Verbania le P-FLASH: la giovanissima band a maggioranza femminile propone un pop punk molto fresco ed immediato.Apertura porte: 20.30Inizio live h.21.30Biglietto 18€Corso Vercelli 2, TorinoIngresso riservato ai soci Arci