. Si chiude a Legnano, provincia di Milano, il tour italiano invernale deila band salirà sul palco delper una grande festa metal e hardcore! L'ultimo album "", uscito a fine 2016, è stato osannato dalla critica internazionale come uno dei migliori lavori metal dell'anno passato. Una vera mazzata. Insieme ai nuovi brani, non mancheranno ovviamente i classici.Oggi abbiamo il piacere di annunciare gli special guest dell'evento. Tre band eccezionali che renderanno ancora più imperdibile questo show.Troveremo i, catapultati ai giorni nostri direttamente dai malavitosi bassifondi della New York anni '30 con il loro rock'n'roll furioso. Ad aprire le danze invece ci saranno i, metal band di Milano, tra sonorità swedish e hardcore da poco fuori con il nuovo video di ""; dopo di loro i, band di Torino che propone un intricatissimo e avvincente djent metal che sicuramente piacerà ai fan deiSabato 11 Marzo @ Land Of Freedom, Legnano (MI)Ticket 10€ + d.p. - Prevendita