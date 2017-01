capitanati dalla bravissimafanno visita per la prima volta in assoluto nella capitale, per presentare il loro ultimo album ‘’ uscito il 26 agosto di quest’anno, per tutti gli appassionati del genere è una data da non perdere visto che sarà l’unica data prevista nel 2017 nel nostro paese da parte del sestetto olandese.Ad aprire la serata glicon il loro secondo album ‘’, uscito a settembre, una fusione di metal sinfonico e progressive che attirerà l’attenzione dei presenti per una delle band più talentuose del panorama italiano.A seguire ci saranno iche con l’occasione presenteranno il loro album ‘’ uscito a giugno, che vanta collaborazioni del calibro di(ex) alla batteria,) alle tastiere e altri ospiti speciali come) e).- Apertura Porte- Afterlife Symphony- Secret Rule- DELAIN: € 25,00 + 3,75 d.p.Info: