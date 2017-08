Ho ascoltato e riascoltato il nuovo disco deidecine di volte e alla fine credo che abbia ragione il buonnon è un disco metal, almeno non nella sua accezione più comune. Qui non ci sono. Eha ancora più ragione quando alla domanda sul rapporto trae metal risponde una cosa del tipo , solo in maniera molto meno scurrile.è un disco strepitoso, coraggioso, riuscito, e per tutti questi motivi da sostenere. E pazienza se il gain delle chitarre è più basso del solito, se le sfuriate di doppia cassa non ci sono o se la voce predilige i registri da usignolo ai latrati cavernicoli dei frontman - se di uomini si tratta - delle vostre band preferite. Intutto respira, dalla batteria - mai così naturale - al basso spaventosamente definito e “bello”, dalle timbriche ardite delle chitarre al violoncello dell’ospiteL’inizio è in sordina:gode di cori minimali di scuola Pain Of Salvation, di un lavoro di cesello magistrale didietro alle pelli e del falsetto affilato diche - ammettiamolo - ricordale avevamo già sentite, e sono senza dubbio tracce ruffiane ma efficaci: la prima è arrangiata in maniera impeccabile, e serba una bella sorpresa nel finale che intreccia elettronica e sonorità sinfoniche/drammatiche, mentre la seconda gioca sul contrasto tra le linee vocali di facile presa e le tessiture strumentali più articolate e groovy., con i loro incastri ritmici, rimandano al recente passato (su tutti), e sfociano in una seconda metà di full-length più sperimentale e ancor meno prevedibile.è una pseudo-ballad sporcata di djent e di orchestrazioni, e fa il paio con, dove sono i sintetizzatori dia emergere, pur conservando un indiscutibile impatto rock, soprattutto nella coda concitata. La titletrack è sostenuta da un perfetto equilibrio di contrappunti tra il basso, il violoncello, il Rhodes e le poliritmie di, prima della nervosa e stroboscopica, probabilmente l’episodio più heavy del lotto.spicca per i saliscendi dinamici e per la fluidità della scrittura, e prelude a un gioiello intitolato, in cuiviene lasciato solo con l’orchestra d’archi - ricreata con più sovraincisioni dal solo- che rievoca con eleganza ed epicità compositori nobili come. Da brividi.Prog? Alternative? Boh. Questo si potrebbe definire “metal 2.0”. Convincerà tutti? Sicuramente no, ma qui il voto lo do io, per cui portate pazienza.