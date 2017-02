Ottavo album per i francesi, ennesima certezza dal gruppo di Saint-Etienne che ci delizia con una bomba death/grind, il disco perfetto per il fruitore di musica estrema acculturata, che si eleva dalla fetida massa e dalle mode, con il risultato finale di un mix equilibratissimo tra ritmiche e riffs letalmente death metal, accelerazioni e blastbeats in piena salsa grindcore, così come il doppio scream/growl alternato, che conferisce ancor più dinamismo a questo "", un album che suona maledettamente moderno ma tenendo ben saldi tutti gli stilemi degli anni '80 e soprattutto '90.Rispetto al recente passato ci sono meno sperimentazioni, meno momenti in cui dare spazio a contaminazioni rap, punk o altro, certo stiamo comunque parlando dei Benighted, una formazione con il cervello perennemente su ON, quindi non una band che abbassa la testa e pesta di doppia finchè non è finito il nastro, ma in ogni caso "" ci ripresenta una band che pensa essenzialmente a come suonare "straight in your face" e quando possiamo parlare di qualche influenza andiamo comunque a metter su cori di ribellione urbana a-là-, come sul finale di "", od in ogni caso inserimenti prettamente di scuola HM, quando più thrashosi, quando più brutal in senso stretto ("" sembra tratta da qualche efferata traccia dei), quando più squisitamente e meramente death metal, vedi l'apertura affidata ad una spaccasassi magistrale come "".Schegge di lucida follia che viaggiano sulla media di 3 minuti a brano ci portano velocemente ai 38 minuti di durata, tra echi deipiù asettici die risvolti gore di "", un brano che avrebbe fatto la felicità dei Disgorge, così come buona parte del resto del platter.Due cose da segnalare, prima dell'ovvia conclusione con raccomandazione di acquisto per un disco che, avrete capito, è splendido: in primis, alla batteria c'èdeie non dico altro, in secundis la produzione è strappapelle.Probabilmente il disco più efferatamente creativo mai inciso dai: solo per cervelli attivi.