La Grecia è patria di grandi gruppi ( su tutti i Rotthing Christ ) ed anche questa volta è fucina di nuove interessanti bands. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Steve Venardo, singer dei The Silent Rage,; ecco le sue parole su questo nuovo progetto e sul disco d'esordio "The Deadliest Scourge" uscito lo scorso Luglio su label Alone Records



Ciao e benvenuto su Metal.It! Congratulazioni per il vostro debut album, davvero molto interessante.



Descrivete con 3 parole “The Deadliest Scourge”, quali canzoni preferite e perchè

Avete avuto l'onore e il piacere di suonare su questo disco con artisti molto famosi di altre bands; come siete entrati in contatto con loro e cosa ricordi maggiormente di questa esperienza?

Cosa ci puoi dire di questo album, pieno di melodia , idee ritmiche ma anche di pesantezza?

Come nasce una canzone dei The Silent Rage ? Quale è il processo compositivo?

Perchè avete scelto “The Deadliest Scourge” come titolo dell'album ? C'è una ragione particolare?

Negli ultimi 25 anni nel music business sono successe molte cose, per esempio il passaggio dal vinile al cd ed ora i files digitali; voi che state vivendo questo cambiamento, come considerate il fenomeno del digital downloading? Ha influito nel modo in cui la musica viene fruita?

A proposito di tour, state programmando qualcosa? So che state cercando band italiane di power metal con cui suonare nel nostro paese ... cosa vi aspettate dal pubblico italiano?

La voce di Steve Venardo mi ricorda Corey Taylor, cosa ne pensi? Possiamo considerare le vocals come il vero "trademark" della band ?

Quali sono le vostre influenze musicali, se ci sono, e quali band apprezzate di più?

Molte grazie per l'interessamento nel nostro lavoro. dunque, io direi heavy, melodico ed intenso dato che questi 3 elementi sono fortemente presenti nell'album. Canzoni preferite: “”, “” e “”, sono quelle che ascolto più spesso!Il nostro chitarristaha una lunga amicizia sia conche coni, quindi è stata solo una questione di tempo prima che collaborassero con noi e quello che mi ha maggiormente colpito è stata la loro risposta immediata e il loro supporto, non poteva andare meglio di così. Li ringraziamo entrambi per il loro contributo su "". Ovviamente dobbiamo menzionare anchedegli Arkona eBene, hai descritto perfettamente il contenuto del disco, è stato il risultato di un duro lavoro per proporre la ns musica. Molte cose sono state cambiate nell'album per far si che suonasse come volevamo ed un grazie va dato anche alla produzione del Devasound studioNon c'è un'idea di partenza, ognuno può venire fuori con un riff o un chorus e ciò che succede dopo è che noi ci lavoriamo su per arrivare alla composizione del brano. Ovviamente ci sono momenti in cui suggerisco le linee vocali che ritengo opportune e Kostas e Nick ci suonano un riffs sul quale costruire la canzone, ma alla fine è il risultato delle idee e della partecipazione di tuttiNo, davvero no, Ho ritenuto che suonasse bene per il titolo… come potrei dire? Un sentimento di “oscura pesantezza” che ti colpisce mentre ascolti le canzoni, capisci? Questo è quanto.Per le bands che non hanno una grossa label alle spalle, non penso sia negativo dato che altrimenti i loro album non potrebbero raggiungere molta gente; attraverso internet è molto più facile per chi lavora di musica, anche se certamente ciò che ne risente sono le vendite. Credo che oggi molte bands accettino il fatto che la maggior parte dei dischi, del merchandise si vende mentre si è on tour piuttosto che nei negozi o attraverso le labelsA noi piacerebbe suonare non solo in Italia ma ovunque ne abbiamo l'occasione, dato che suonare live è l'obiettivo di ogni band. Sono stato una volta in Italia (Vincenza) per un gig con la mia precedente band gli Airged L’Amh ed è stata un'esperienza esplosiva!Grazie per le tue parole. Corey è un cantante eccezionale e lo considero un onore. Il punto è che molte band nel nostro genere hanno la tendenza ad imitare le vocals ( non fraintendermi, mi piacciono ) ma è difficile farglielo capire. Non posso dire se è un " trademark" o no ma tu puoi assolutamente trovare qualcosa di unico, di potente mentre ascolti il nostro album.Ognuno ha la sua band preferita, ma se dovessi fare dei nomi direi sicuramentetanto per darti un'idea sulle nostre influenzeGrazie molte per l'intervista, Marco, ci vediamo on tour !