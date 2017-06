Non sono più così recenti i tempi in cui si indossavano camicia e vestiti eleganti per andare a vedere glia teatro. La repentina e drastica evoluzione stilistica della loro recente proposta, ha cambiato l'approccio con il quale si vive l'esperienza di assistere ad un loro concerto e la simbiosi indissolubile tra musica e scenario ha reso inevitabile anche una scelta diversa e, forse, più adeguata della location. Questa volta glisono ospitati dal suggestivo, uno straordinario parco culturale nella campagna parmense con il più grande labirinto di bambù al mondo.All'apertura delle porte, seguiamo un breve percorso tra le altissime pareti del labirinto e raggiungiamo il piazzale centrale e il porticato che circonda l'area palco in attesa dell'openerche alle 22:45 inizia la sua esibizione. Il chitarrista norvegese si muove nei meandri più nascosti e misteriosi della sperimentazione musicale miscelando bisbigli, sussurri e una vocalità straordinaria ad una chitarra sommersa da una moltitudine di effetti che ne rendono irriconoscibile il suono. Il tipo di sonorità proposto danon è affatto diretto e spesso difficile da comprendere ma è una dimostrazione palpabile e concreta di quanto la musica possa far trasparire la personalità di un'artista e di comunicare un'emozione o uno stato d'animo.Sono circa le 23:15 quando alcune sagome si appostano dietro agli strumenti disposti sul palco e la trance indotta daviene interrotta da un muro sonoro che senza preavviso dà inizio all'esibizione degliIl piazzale viene investito da stupefacenti giochi di luci che disegnano figure e sagome su uno schermo da proiezione posizionato al di sopra del palco, mentre altissimi fasci luminosi puntano verso il cielo stellato rivelando la sagoma della piramide che chiude il porticato.Il particolarissimo luogo amplifica il binomio musica-scenografia, aspetto che contraddistingue da sempre lo spettacolo degli, aggiungendo connotati sacrali ad una performance in cui musica, suoni, colori, luci e ombre si intrecciano con una omogeneità e una perfezione tale da renderlo già qualcosa di divino.Fatta eccezione di una imprevedibile "", la scaletta propone in ordine sparso tutti i brani del nuovissimo "". Tra i momenti più intensi sono sicuramente da ricordare "", "" e la conclusiva "" culminata in una lunghissima jam session insieme ache non ha mai abbandonato il palco.Difficile e inappropriato definire semplicemente “concerto” lo spettacolo messo in scena daglial. È un'esaltazione e lode dell'arte che supera il concetto di musica dal vivo; uno stato mentale, un'esperienza mistica, un viaggio nel subconscio.Scaletta:(18 minutes jam version)