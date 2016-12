Comunicato Stampa:Dopo il grande successo della data romana assieme a Nightwish lo scorso giugno,tornano in Italia per un’unica data italiana accompagnati daPer EPICA sarà il tour del nuovo album dal titolo “The Holographic Principle” la cui uscita è prevista per il 30 settembre (Nuclear Blast/Warner) e c’è grande attesa da parte dei fans della band olandese. L’imperdibile show è previsto per il 18 gennaio al Live CLub di Trezzo sull’Adda (Milano).Ecco di seguito i dettagli dello showEPICA+POWERWOLF18.01 TREZZO SULL’ADDA (MI), Live ClubPrezzo del biglietto in prevendita: €30,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00