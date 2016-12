A cura di Marco Aimasso

A cura di Carlo Viano (fa piacere ritrovarti su queste pagine)

A cura di Sergio Rapetti

A cura di Carlo Viano (fa piacere ritrovarti su queste pagine)

A cura di Marco Pessione (bello riavere anche te, fosse solo per una volta)

A cura di Sergio Rapetti

? Alla fatidica domanda (mutuata da uno dei più famositelevisivi a della Rai … per gli “alieni” impegnati alla lettura ...) la, risponde senza titubanze con questo nuovo, che si va così ad aggiungere a quell’evento straordinario chiamato, arrivando a tranquillizzare chi aveva il dubbio che tali iniziative potessero rivelarsi estemporanee e occasionali.Sebbene si tratti verosimilmente di un’operazione meno “temeraria” di quella che ha portato alla nascita del suo “fratellino” dedicato al, non si può che plaudere ancora una volta le scelte e l’impegno di un’etichetta orgogliosamente italiana capace di svolgere un ruolo davvero importante nell’ambito del panorama musicale internazionale, sempre più confuso e competitivo.Il risultato è una bella giornata di, abbastanza variegato e molto “nostrano” (a ulteriore testimonianza di una rinnovata attenzione dellapartenopea per le eccellenze artistiche autoctone … e ricordiamo che glidi stasera di DGM e Labyrinth finiranno sudi prossima pubblicazione …), che ha visto una buona affluenza di pubblico (parecchi stranieri …) e tutto sommato pochi problemi tecnici (la resa sonora era comunque perfettibile, soprattutto durante le prime esibizioni …), confermando l’elevato livello di professionalità di tutto l’apparato organizzativo.E poi, al di fuori di ogni altra considerazione “oggettiva”, ilha avuto anche il merito di consentirmi di rivedere con grande piacere un paio di vecchi amici, miei e di questa, “dispersi” già da qualche tempo e che per l’occasione ritroverete pure nelle dissertazioni specifiche dei singoli gruppi tra qualche riga … per quanto mi riguarda, un altro motivo per essere grati allaMi perdoneranno i (molti)della formazione emiliano - romagnola, ma, pur apprezzandoli, i dischi deinon riescono esattamente a “esaltarmi”, mentre dal vivo le loro canzoni mi sembra acquisiscano una luce più intensa e coinvolgente. Merito di una spiccata disinvoltura e di una naturale vitalità che illumina ulteriormente la forza espressiva e le notevoli dotazioni tecniche di un gruppo che ha nel bravo e simpaticola sua punta di diamante. Il tempo a loro disposizione non è molto, ma i nostri hanno la capacità di entrare immediatamente in sintonia con il pubblico, offrendo un’ottima esibizione complessiva, trascinante e divertente, dove tra una contagiosa “", una possente “” e la suggestiva enfasi di “”, trova spazio anche la sempre godibiledi", dedicata, ma guarda un po’, a tutte le fanciulle presenti …A poco più di un mese dalla loro esibizione a supporto di, torno a valutare una prova dal vivo deie al di là della loro non straordinaria originalità e di tutto illegato all’ingresso dinei “nuovi” Rainbow, non posso esimermi dal fare tanti complimenti allaiberica per come porta avanti l’immarcescibile storia dell’è un portento della fonazione modulata, un “figlio legittimo” di(e di…) capace d’interpretazioni sempre focalizzate, ben assecondato da un ottimo, preciso e ficcante nei suoi interventi chitarristici.Volendo trovare il classico “pelo nell’uovo”, potremmo dire che agli spagnoli manca un pizzico di capacità comunicativa e chenon è esattamente un “trascinatore delle folle” (e vederlo osservare in disparte l’esibizione dei Primal Fear è forse un ulteriore indice del suo carattere poco “esuberante” …), ma quando si hanno in repertorio brani come “”, “”, “” e la stupenda “”, si può anche sorvolare su un briciolo di “freddezza empatica”.Impeccabile, anche se un po’ “gigiona” e non fondamentale, ladi “” …C'era molta attesa per il set deinell'anno del contratto con la, gli ottimi consensi dalla stampa e dal web dopo l'uscita del nuovo "", il tour che li ha già portati e li vedrà ancora varcare i nostri confini ( dove certamente troveranno platee più vaste), adesso però godiamoceli in casa nostra e lodiamo la scelta di riprendere il live per realizzare il dvd.Vista la ridotta durata del set, la scaletta è incentrata ovviamente sulla promozione di "": il frontmansi atteggia un po' troppo ma con la voce che si trova se lo può permettere (non dimentichiamo che lo stanno filmando), a fargli da supporto la coppia(chitarra e tastiere) , semplicemente mostruosi, niente da invidiare ai più quotati Romeo e Pinnella. Scorre così veloce ed impeccabile la suite "" e a ruota il tormentone melodic prog power "" dovelascia che il pubblico canti da solo il refrain che tutti conoscono, idem accade nella devastante "", uno sciabordare straripante di chitarra e tastiere supportato da basso e imponente drumming. Non può non mancare la titletrack e la personalissima "", il brano di "" che ha portato la band ad un sound più ricercato e personale, c'è anche spazio per un momento sentimentale con il breve lento "" che vedeseduto a bordo palco accompagnato solo dal piano di. Segue l'altra perla di "": "", in cuisi occupa della parte cantata in originale da Tom Englund (Evergrey), mentre dal passato più recente ("Momentum") spunta "", il cui impatto dirompente, unito al finale con "" chiude alla grande un set impeccabile dove energia, potenza, melodia, complessi intrecci strumentali l'hanno fatta da padrone.Li conosco da quasi 20 anni , e, malgrado i vari cambi di formazione continuo a dire che isono la miglior metal band italiana, sempre alla ricerca del miglioramento e dell'evoluzione tecnica e stilistica, per chi c'era e soprattutto per gli assenti ora l'acquisto del dvd è più che d'obbligo.Ancora complimenti allaper aver accolto in scuderia un grande cavallo di razza nostrana.Ne è passata tanta di acqua sotto i ponti dai loro primo concerto al Mephisto Pub, e dal allora ine hanno fatte di cose, album, concerti e tour in giro per il mondo, diversi cambi di formazione, e recentemente anche un DVD, "", che ho acquistato proprio in occasione del. Preso prima della loro esibizione qui al, sulla fiducia, ovviamente ben riposta dato che ihanno poi dato vita ad un gran bel concerto, iniziando con "", tratta dal primo lavoro con alla vocee con il grande spolvero l'intera formazione, sia da parte dei membri storici, sia da parte dei musicisti che via via si sono inseriti nella formazione di origine alessandrina, il chitarrista(come al solito abile anche al microfono), il tastieristaalla batteria e il già citato, ulteriormente arricchito dalla sua esperienza con i Whitesnake ma che non rinuncia a giogioneggiare tra un brano e l'altro.Dopo l'opener largo spazio a quel "Portrait of A Dying Heart" che monopolizza (da sottolineare la resa di "" e "") la maggior parte della setlist, sino al momento di "", recuperata dallo storico secondo disco del gruppo "A Time Never Come", dal quale recuperano poi anche la conclusiva "": due canzoni incise più di quindici anni fa ed ancora attuali oggi. Nel mezzo "(ancora da "Portrait of A Dying Heart") e "" (da "Archetype"), che confermano tutte le capacità esecutive e compositive dei Secret Sphere, che hanno saputo evolversi dal più classico Italian Power Metal (basta andare a riascoltarsi "Mistress of the Shadowlight") ad una proposta musicale sempre più articolata ed elegante. E vincente.Lo sparuto gruppetto di presenti del "Legend 54" a Milano 5 anni fa (faccio notare che era il tour di supporto al capolavoro "" e che era di sabato, per cui non c'erano scuse) è solo un ricordo : altrovano un'accoglienza da primi della classe, hanno solo un'ora di tempo in cui devono condensare circa 20 anni di carriera e ci riescono alla grande. Dopo l'intro strumentale le danze si aprono con "", primo estratto dal doppio concept "Netherworld", la prog metal band tedesca è al top della forma (malgrado li si veda poco dalle nostre parti , in Germania trovano anche teatri classici pronti ad ospitarli), e il frontmansembra felicemente sorpreso dal calore dei fans tanto da lasciarsi andare più volte al sorriso e alla ricerca del contatto col pubblico, intorno a lui, che lo dico a fare, il mago delle tastieree lo strepitoso chitarrista(la coppia più sottovalutata dell'intero panorama metal), la band si tuffa nel passato con "", poi da "Seraphic Clockwork" arriva l'accoppiata "" - "", ma è con la trascinante "" che tutta la band si esprime al massimo della potenza (incredibile il lavoro finale di) e strappa applausi scroscianti.Arriva anche "" (con "" è quasi un must nei live della band) e si ritorna a "Seraphic Clockwork" con "" (la presenta dicendo che non la eseguono spesso dal vivo), ennesimo salto nel passato con "" e poi "" da "Christ0", a questo punto mi aspetto il botto finale con "Rainmaker", ma ottengo l'unica delusione, la band saluta e se ne va, lasciando però tutti soddisfatti.Ora la speranza è di non dover aspettare altri 5 anni per rivedere una band che da almeno 15 anni si è scrollata di dosso quelle poche influenzee merita quindi più rispetto e considerazione da chi ascolta prog metal, la serata a Trezzo e l'affetto dei presenti credo abbiano fatto breccia su di loro, per cui speriamo in un ritorno, e stavolta da headliner.Sono passate da pochi minuti le 21 quando il sipario delsi apre per una delle esibizioni più attese della serata. Ihanno infatti scelto il Live Club di Trezzo sull'Adda per iniziare un nuovo capitolo della loro storia, dopo una lunga pausa in cui la band era praticamente scomparsa dalle scene, proponendo dal vivo nella sua interezza l'indimenticabile "", album seminale per la scena Metal tricolore che ha permesso alla band toscana di essere conosciuta e suonare in tutto il mondo.Il gruppo coglie l'occasione per presentarsi al pubblico con la nuova line-up, in cui gli inossidabiliriabbracciano, protagonista di un graditissimo rientro dietro al microfono. La formazione si completa con, anch'egli lontano dalle luci di un palco da parecchio tempo,(in passato negli Edge of Forever) ed il leggendario(sono necessarie presentazioni?).L'esibizione deidura quasi 90 minuti ed i brani di "Return To Heaven Denied" si susseguono con pochissime pause, riscuotendo un deciso apprezzamento da parte dei fan presenti. L'elevatissimo tasso tecnico della nuova line-up regala una performance precisa e con pochissime sbavature, seppure un po' "freddina", della quale le chitarre disono probabilmente l'elemento più convincente, capaci di rendere con estrema accuratezza gli intrecci strumentali e gli assoli del disco.Il concerto si chiude con due grandi classici, "" dallo sfortunato "Sons of Thunder" e l'immancabile "", che ci consegnano un gruppo in ottima salute e del quale attendiamo con grande curiosità il nuovo album.Senza nulla togliere ai gruppi che li hanno preceduti sulle assi del, tocca aiil compito di interpretare quel "" che si piazza a metà tra "" e "". E la partenza all'insegna di "" (sempre superba e spaccaossa) è il modo migliore per farlo.sono una formazione che più teutonica non si può, autori di un Power Metal roccioso, spedito e quadrato, come esprimono pezzi del tenore di "" o "", ma poi ti spiazzano con sprazzi melodici ("") e più strutturati ("" o ""). Li aiuta sicuramente l'aver tra loro un frontman ed un cantante del tenore di, al quale si possono rivolgere solo complimenti, tanto per come canta quanto per il suo modo di porgersi ai presenti, che rispondono con entusiasmo ai suoi appelli. Ad accompagnarlo oltre all'immancabile(altra icona della scena Hard & Heavy tedesca) ritroviamo il chitarrista e membro fondatore, alla chitarra una vecchia conoscenza della band comee infine l'ultimo arrivo (direttamente dagli U.D.O.), il batterista, che oltre a mazzulare a destra e a manca si ritaglia pure lo spazio per un assolo di batteria. Tosti come l'equipaggio di un panzer che prende possesso del palco sparando cannonate tipo "", "" o le nuovissime "" e "", senza dimenticarsi di una "" d'annata, risalente al loro omonimo esordio. Non poteva mancare un inno alla fratellanza Metal, ruolo ricoperto ovviamente da "" con un ciarlieroe poteva sembrare la fine del loro show, ma c'è ancora spazio per un paio di episodi, la stupenda e coinvolgente "" e (ancora dal primo album) "".Con la loro esibizione al [/B]Frontiers Metal Festival[/B] ho ritrovato le emozioni che avevo provato la prima volta che ho visto idal vivo, in occasione del tour di supporto a "Jaws of Death", dato che le loro successive esibizioni mi erano poi apparse un po' di routine, ma staserae soci hanno soddisfatto il sottoscritto e all'apparenza direi anche la gran parte dei presenti.Ma è stato tutto il "carrozzone" dela convincere e soddisfare.Al prossimo appuntamento allora.1. Final Embrace2. In Metal We Trust3. Angel In Black4. Rulebreaker5. Sign of Fear6. Seven Seals7. Angels of Mercy8. The End Is Near9. Rollercoaster10. The Sky Is Burning11. Nuclear Fire12. When Death Comes Knocking13. Chainbreaker14. Metal Is Forever15. Fighting the Darkness16. Running In the Dust