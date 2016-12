--------------------------------------------------------------------------------------

Non è bastato arrivare all’alle 20.20 per riuscire a godersi per intero lo show. Con precisione encomiabile i norvegesisono saliti sul palco alle ore 19.50 per terminare la propria performance alle 20.30, come concordato cone compagni, davanti a un locale, se non al completo, davvero molto “popoloso”. È un peccato, perché gli ultimi minuti disuonano bene, decadenti e affascinanti quanto basta… sarà per la prossima volta.Sono curioso di risentire glidal vivo dopo tanto tempo. Non ho un gran ricordo del concerto del dicembre del 2008 a cui assistetti… allora gli svedesi suonarono sul palco “piccolo” dell’e mi sembrarono di una freddezza spaventosa. Colpa di una formazione poco rodata, di una scaletta un po’ deludente, di una semplice serata no, non lo so, però uscii dal locale convinto che un live degli, cheho apprezzato su disco,A distanza di otto anni, sarà cambiato qualcosa? La risposta, per quanto mi riguarda, èPartiamo dai dati oggettivi: l’attuale formazione degliè probabilmente quella più “solida” da molto tempo a questa parte, e questo inevitabilmente si ripercuote sulla performance tecnicamente ineccepibile (menzione speciale per il nuovo tastierista, penalizzato da un volume troppo lontano da quello delle chitarre); è stata creata (finalmente) una “cornice” di luci e proiezioni che sicuramente è più consona ad un live datato 2016; i brani dell’ultimo, con mia sorpresa, funzionano molto bene anche dal vivo (anzi, sia la titletrack chehanno sicuramente beneficiato del trattamento “on stage”);(in primis) e soci, piaccia o no, sono deiintrattenitori.E qui sta l’unico vero limite di un concerto altrimenti inattaccabile, con un’ottima scaletta che ripercorre in modo equilibrato tutta la lunga carriera della formazione, dain poi.è l’unico a proferir parola e quando lo fa non dice niente di intelligente e/o simpatico (perché poi scappino le risatine all’udire, questo proprio non lo so) e non si fa scrupoli a perdere 40/60 secondi per accordarsi o cercare di capire quale nuovo effetto della chitarra gli sta dando dei pensieri.Gliprenderanno pure a modello i mostri sacri del passato, ma se mai raggiungeranno le capacità di tenuta del palco dei vari Deep Purple, Jethro Tull e compagnia bella sarà solo la storia a dircelo. Per ora “accontentiamoci” di una band che, molto fedelmente, ripropone dal vivo i propri migliori brani…