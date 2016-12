A cura di Marco Aimasso

”canterà tra breve con la sua consueta enfasi tutta teutonica, e a guardarsi attorno in quest’afoso sabato d’inizio d’autunno c’è da credere che, oltre a un pizzico di simpatica retorica, ci sia anche un consistente fondo di verità.Nell'accogliente e funzionale cornice del, per questa prima riuscita edizione dello, si è, infatti, radunato un numero cospicuo di appassionati del genere di ogni età, segno che evidentemente, a dispetto di tanti snobismi, la suggestione per un certo movimento musicale (e culturale …), per i temie le ambientazioni battagliere, è ancora forte e non solo negli animi delle generazioni più mature.Progettato e realizzato in maniera eccellente (qualche piccolo inconveniente, che purtroppo ha finito per penalizzare i, non cancella l’enorme lavoro svolto da tutto l’apparato organizzativo a cui va un doveroso plauso!!), con i sempre apprezzatie una serie di catalizzantidivaria (quelli deisi sono rivelati veramente “letali” per le mie finanze ...), il “concertone” scorre in modo assolutamente fluido e coinvolgente, con una selezione di ottimeognuna delle quali capace d’esporre in modo convincente il proprio concetto di “”. E poi è sempre bello sentirsi partecipi di un evento così aggregante, in cui si mescolano accenti, dialetti e nazionalità, uniti sotto il glorioso vessillo del “metallo” (, mica solo il buonpuò permettersi di essere un po’ “demagogico”,!).Ritornando alle questioni squisitamente musicali, prima di passare la parola all’inossidabile, sicuramente più competente e “aggiornato” del sottoscritto (che da qualche tempo ha un po’ abbandonato questi suoni, per seguire soprattutto la sua primordiale “vocazione melodica” …) sul tema specifico, lasciatemi spendere due parole sugli, un gruppo che in qualche modo ho visto “crescere” e che ritrovo qui oggi nel ruolo di efficace apripista delSolamente venti minuti a disposizione, e tuttavia l’impressione netta che la formazione di, ammetto che un “occhio di riguardo” l’ho riservato anche alle due graziosissime coriste presenti sul palco ...) sia ormai ampiamente attrezzata per un ruolo da protagonista della “scena”, forte di un talento e di una disinvoltura sicuramente non banali.”, “”, “”e l’intensa “” mescolano buone dotazioni tecniche e capacità di scrittura e finiscono per non “sfigurare” nemmeno al cospetto dei migliori interpreti del settore. Bravi ragazzi!Tenendo l’occhio – e l’orecchio - puntato al palco, i primi a calcarne le assi sono i friuliani, la cui prova è già stata sottolineata dal nostro Marco e che, senza tradire particolare emozione, si propongono con il loro Power Prog Metal che da il meglio nella conclusiva "".RepetanceArtifactsGo(l)dFly, AngelGlinon possono certo essere scambiati per una sorpresa, soprattutto per il sottoscritto che li segue sin da loro primo demo, e anche dal vivo non hanno mai tradito le aspettative. Tanto meno in questa occasione che sfruttano alla grande confermando la loro grande attitudine live, guidati da un frontman di razza quale, e sciorinano uno dietro l'altro brani molti dei loro classici, e anche se continuo a lamentarmi dell'ormai annosa assenza dalle loro setlist di "The Regality Dance", dall'iniziale "" alla conclusiva "", non c'è un pezzo che non meriti di essere riproposto dal vivo. E di essere ascoltato.The ScytheElvenlegionsMoonbeam Stone CircleGrandier’s Funeral PyreThe Divided HeartThe LoserE che dire dei, trovo un peccato che abbiano rallentato i ritmi (l’ultimo album "Ancient Spirit Rising", risale al 2007) ma l'epicità trasuda da ognuno delle loro canzoni, ma non sembrano certo arrugginiti e a proprio agio sul palco, sopratutto con unin grande spolvero (poi “beccato“ in mezzo al pubblico con una sigaretta in mano: perbacco tienila da conto sta voce!! ). Lo stessoper quanto sempre concentrato, lancia dei sorrisi compiaciuto per come classici quali "" o l'immancabile "", che poi mette il sigillo sul loro show, vengono accolti dal pubblico.ThunderstormThe Hurricane MasterThe Ride of the ValkyriesDragonlord (The Grand Master of the Mightiest Beasts)DefendersSolidi e quadrati, forse pure un po’ statici e con il bassistache sembra più un agente della Stasi (con tanto di mocassini) che un true metallers made in Germany, la prima band straniera a presentarsi alsono gli, sotto i comandi di unfieramente piazzato in mezzo al palco, ma senza il solito apporto del chitarrista Joachim "Piesel" Küstner . E a mio parere all'appello mancherebbe pure "Watcher in the Sky", ma "" le bordate di "" e la esplicita dichiarazione di intenti "" sopperiscono abbondantemente.Way Of The BladeStarlightRevenge Of The BrideGunsmokeBeyond The HorizonThe SaviorCondition RedHeavy Metal Never DiesAtlantis FallingAltra formazione che ha lasciato un segno nella scena Metal, i, qui nella loro incarnazione guidata da. La band sembra partire un po' frenata, anche a causa di qualche problema tecnico che ne ha ritardato la partenza, ma si scioglie presto e così tutto l'impatto e il feeling di "" ti riportano indietro negli anni, con unparticolarmente carico e mai fermo edche lascia il segno, che sia l'iniziale "", oppure "" o "" (dove gli si affianca il soprano). Purtroppo all’altezza di "" il loro concerto viene “tagliato” a causa dei ritardi che si erano accumulati. Una situazione spiacevole che lascia l’amaro in bocca tanto ai musicisti, che devono lasciare il palco prematuramente, sia a tutti i loro fans che li stavano supportando con entusiasmoNova Genesis (Ad Splendorem Angeli Triumphantis)Il Cigno NeroRosenkreuz (The Rose And The Cross)Land Of Immortals (Rhapsody Cover)Unholy Warcry (Rhapsody Cover)Tormento E PassionePrometheusDemonheartEcco che tocca ai, che aspettavo al varco dopo averli visti dal vivo diversi anni fa (nel 2005) di spalla ai Gamma Ray. Beh, coerentemente con la crescita esponenziale fatta a livello di album (se guardando alle uscite più recenti si pensa all'esordio "Return in Bloodred") anche dal vivo ihanno fatto passi da gigante. Per quanto nella scaletta trovino posto un paio di brani che non mi hanno mai esaltato più di tanto, come "" o "", il loro concerto è travolgente a partire dall'opener "" sino alla conclusiva "", passando per l'ionica "" e la sempre coinvolgente "" dove èa far la parte del leone. Non che gli altri musicisti siano li a far le belle statuine, i duealle chitarre scorrazzano per il palco e il tastieristasi sporge spesso dal palco per arringare i presenti. Un po' pacchiani, certo e questo c'era da aspettarselo, ma il loro concerto è stato davvero divertente e coinvolgente. Sopra la media.intro: Lupus DaemonisBlessed & PossessedColeus SanctusAmen & AttackSacred & WildArmy Of The NightResurrection By ErectionArmata StrigoiLet There Be NightWerewolves Of ArmeniaKreuzfeurSanctified With DynamiteWe Drink Your BloodLupus DeiLe più recenti prove live deglicui ho potuto presenziare erano state invero deludenti, l'ultima per quei problemi di salute che avevamo fortemente penalizzato. Stasera invece ho invece avuto la sensazione di ritrovare quegliche avevo "scoperto" di supporto ai Rage nel lontano 1996. E partire con "" non può che rafforzare la sensazione, certo di quel gruppo ormai restano solo, ma lo spirito è intatto, a dimostrazione che le avversità possono essere superate. I finlandesi sono in serata eriesce a creare il giusto feeling interagendo con il pubblico. Poi quanto nel tuo repertorio hai canzoni come "", l'inaspettata "", "", "" e hai saputo comporre una delle più belle ballad del Power Metal come "" (ovviamente cantata da quasi tutti i presenti) il tutto riesce anche più facile.Speed Of LightEagleheartPhoenixSosMy Eternal DreamAgainst The WindParadiseWiil The Sun RiseShine In The DarkBlack DiamondForeverUnbreakableHunting High And Low