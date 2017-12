Amici di Metal.it, oggi è l'ultimo VENERDI' del 2017! Quindi andiamo di RECAP? NOOOOOO! In questi ultimi 7 giorni era festa, non è successo nulla, non esce nulla e non suona...

Abbiamo analizzato gli IRON MAIDEN , abbiamo sviscerato i JUDAS PRIEST , abbiamo scandagliato i METALLICA ...ma qui a METAL.IT non andiamo solo in cerca dei grossi nomi! Anzi,...