Ciao, iniziamo parlando del Battlefield Metal Fest , quanti spettatori sono attesi per questa prima edizione?

La location a mio avviso una delle migliori che si potesse sperare a Milano, come siete arrivati a questa scelta?

Quali sono le difficoltà maggiori nell’organizzare un evento del genere?

Su quali aspetti avete investito di più, da un punto di vista organizzativo?

Qual è la voce più gravosa di una produzione di questo tipo a livello monetario?

Ormai eventi come il Sonisphere e soprattutto il Gods of Metal, sono un lontano ricordo, in Italia i festival metal non funzionano a differenza del resto dell’Europa, secondo te quali sono le cause?

Da esperto del settore, come valuti la situazione italiana odierna musicale, ovviamente in ambito Rock / Metal, sia per quanto riguarda l'audience sia per l'organizzazione e la promozione di eventi?



Ma ci si può aspettare un ritorno di questi eventi in futuro dalle nostre latitudini?

Al Battlefield Metal Fest, parteciperanno nomi importanti fra cui Ensiferum, Turisas e soprattutto gli headliner Blind Guardian con uno show speciale annunciato tra l’altro come largo anticipo, quanto pensate che l’artista principale possa fagocitare il resto del festival?

Avete ricevuto delle richieste inaspettate o curiosi da qualcuno dei gruppi? Beh.. magari senza fare nomi, quale è stata la richiesta più strana?

Non siete preoccupanti dai recenti avvenimenti che hanno avuto conseguenze tragiche, che fossero atti terroristici o provocati dal caos da panico, non vi viene un groppo in gola pensando di richianare e raggruppare cos' tante persone?

Parlando del futuro, visto che ci avete aggiunto un bel - 2017 - pensate che il prossimo anno potrà esserci una seconda edizione del Battlefield Metal Fest ? Magari trasformandolo in un punto di riferimento per l’estate metal italiana.)?

Ancora grazie... ci si vede al 2 luglio!

Fabio e Sergio

In occasione della prima edizione delche si terrà il 2 luglio abbiamo scambiato quattro chiacchiere con gli organizzatori dell'evento. (Risposte diTruck me hard : ciao ! Beh speriamo tantissimi :-DA parte gli scherzi crediamo che sia davvero un bel pacchetto di ottime band. Crediamo di aver fatto un buon lavoro mettendo in piedi un festival metal molto molto interessante.Truck me hard : inizialmente il festival doveva svolgersi al market sound sempre in Milano, ma per problemi loro non hanno potuto avere lo spazio a disposizione come gli altri anni e quindi i vari eventi previsti li sono stati dirottati in altri posti. E noi abbiamo trovato il nostro spazio all'ippodromo che come giustamente dici tu è una gran bella location.Truck me hard : Guarda a parte la burocrazia come sempre infinita :-) noi abbiamo avuto qualche problemino con persone che hanno tentato di ostacolarci e boicottarci. Pensa che ci è stato anche cancellato 2 volte l'evento facebook da qualcuno che è riuscito ad entrare nel profilo del festival. Ancora oggi non sappiamo chi sia stato.Ci sono state parecchie difficoltà intorno a questo festival causate da esterni e da situazioni economiche non proprio a portata di mano ma noi non abbiamo mollato e siamo andati avanti senza cedere.Truck me hard : questo è un festival di fan organizzato per i fan … abbiamo investito in ogni suo aspetto cercando di dare il massimo per creare una festa metal dove tutti possano stare bene e divertirsi .Truck me hard : è un festival già bello grossino quindi un po' tutte le cose hanno un bel costo non tanto basso diciamo :-)Truck me hard : Crediamo che qui sia più difficile organizzare a causa di troppa burocrazia e prezzi più alti che fuoriTruck me hard : in Italia ci siano parecchie persone con tanta voglia di fare e alcuni di questi anche molto capaci a fare ciò che fanno. Spesso però si incontrano difficolta che possono gravare sulla perfetta riuscita di un evento. Noi dal nostro punto di vista stiamo cercando di dare il massimo e sicuramente vogliao migliorare anno dopo anno.Truck me hard: beh ora c'è il battlefield metal fest :-)Truck me hard : Il gruppo di punta ha sicuramente un ruolo molto importante. In questo caso abbiamo una delle band più grosse della scena power metal e non solo e siamo davvero contenti che ci portino uno show speciale che oltre a vedere in scaletta tutti i grandi classici proporrà interamente uno dei dischi più belli della loro carriera di cui noi per primi siamo grandi fanTruck me hard : In realtà no sai ? Sono stati tutti molto cordiali e disponibiliTruck me hard : ovviamente è una cosa che preoccupa. E' davvero assurdo che non si possa vivere serenamente questo tipo di eventi a causa di alcuni folli che minano la serenità umana. Ma non bisogna dargliela vinta. Anzi bisogna far vedere che la musica e la voglia di concerti è più forte di loro.Purtroppo questo porta ad un numero di sicurezza maggiore che incide sui costi ma non ci si lasciamo abbattere da niente. C'è una nuova normativa che comunque prevede controlli molto accurati e quindi la gente può venire e sentirsi tranquilla.Truck me hard : Si, il battlefield è nato come un festival che vorremmo che vada avanti nel tempo. Vogliamo che diventi un appuntamento fisso e che possa crescere sempre di più. Noi ce la metteremo tutta, è una promessa!Truck me hard: Grazie a voi !Si ringraziadi Spaziorock.it per la preziosa collaborazione.