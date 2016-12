1) la top 10 del 2016

2) le tre delusioni musicali del 2016

3) la sorpresa musicale del 2016

4) miglior concerto del 2016

5) aspettative musicali e non per il 2017

6) ricorderai il 2016 come l'anno...

GIANLUCA GRAZIOLI

SERGIO RAPETTI

MARCO CAFORIO

MARCO AIMASSO

MARCO PEZZA

GABRIELE MARANGONI

ROBERTO ALFIERI

FABIO DE CARLO

FRANCESCO GOZZI

BEPPE CALDARONE

ANDREA PERLINI

ALESSANDRO ZAINA

LUIGI SCHETTINO

MARCO REGOLI

della redazione di. Dite la vostra.E auguri a tutti.1)2)Per quanto vi ho amato nel primo disco, vi detesto adesso.Primi segni di cedimento, di commercializzazione.Esaltato da tutti, disco moscio.3)senza dubbio, loop continuo della sua musica da due mesi continuati. Buon ritorno dei, non me l'aspettavo.4)a Luglio a Roma, ottimi anche i5). Per me l'heavy metal può anche spegnersi subito dopo, per come è messo oggi sarebbe solo da guadagnarci.6) UP: la devastante camminata per la Via Francigena.DOWN: Sono tornato a vivere a Roma "grazie" a persone orribili.****************1)(reissue)2) Mi aspettavo molto di più da questi tre dischi...3) I, sia dal vivo sia su disco.4) Non so decidermi tra questi due festival..@ Live Club@ Live Club5) Direi il nuovo album deie magari un tour deiBeh .. queste invece le tengo per me!6) Un anno dove Metal.it ha attraversato qualche vicissitudine in più rispetto al passato, ma siamo e saremo ancora qui.****************1)Credo che quando Fernando Pessoa scrisse riguardo alla “tristezza solenne che abita in tutte le grandi cose – sulle vette come nelle grandi vite, nelle notti profonde come nei poemi eterni” avrebbe dovuto aggiungere “ma soprattutto nella musica dei Coldworld”.2)Ennesima, schiacciante dimostrazione di superiorità in campo estremo.3)Poesie in musica, sussurrate dal gelido vento del Nord.4)Pressoché impossibile, nella scena odierna, rinvenire gruppi dal sound bizzarro ed affascinante quanto quello elaborato dai tre greci.5)Ritorno discografico esaltante, ben oltre le più rosee aspettative della vigilia.6)Per lo scrivente miglior album metal tricolore del 2016. Supportate, please.7)Produzione così così, songwriting forse non all’altezza dei loro lavori migliori… ma pur sempre uno spettacolo di rara bellezza.8)Band di caratura superiore, punto e basta.9)Il Maestro torna prontamente ai livelli che gli competono. Non avevamo dubbi.10)Infallibili cantori della mestizia. Vi amo.2) - li ho sempre apprezzati ed ammirati, ma dopo mesi di ascolti continuo a ritenere “” deiun sostanziale buco nell’acqua;- dal buonmi attendevo qualcosa di meno scolastico ed innocuo rispetto all’omonimo album d’esordio;- menzione doverosa anche per “” degli: non che mi aspettassi un capolavoro, ma nemmeno uno scempio sonoro di tale portata…3) Indicherei i nostrani: band esordiente e pressoché sconosciuta, eppur dotata di una maturità e di una consapevolezza impressionanti.4) Ho assistito a tanti bei concerti quest’anno, ma la cinquina dei(New York, Vienna, Milano, Roma, Trieste) nun se batte…5) Dal punto di vista musicale punto le mie fiches su un nuovo album solista din, sebbene la veda dura; a livello personale mi auguro solo di non perdere definitivamente la ragione da luglio in poi, ma questa la vedo ancor più dura…6) - in cui sono passati a miglior vita (?) alcuni tra i miei idoli musicali assoluti;- in cui ho appreso che diventerò padre. Speriam bene…****************1)“… un’opera che cerca e trova inediti spazi d’espressione e rielabora con misura e scintillante ispirazione il nobile trademark del gruppo …”2)“… campioni supremi di un suono intenso e emozionante, fatto di “corpo & anima” …”3)“… un bellissimo disco che non dovete proprio far mancare alla vostra preziosa collezione … molto vicino al Paradiso, davvero molto vicino …”4)“… un albo pieno di bella musica, di quella che fa stare bene e aiuta a dimenticare le fatiche che una società cinica e frenetica spesso ci riserva …”5)“… una “sorpresa” di cui ricordarsi nel momento della selezione delle migliori uscite melodiche dell’anno …”6)“ … una delle espressioni di classic rock più importanti del terzo millennio …”7)“… una fantasiosa “macchina dei suoni” messa al servizio di chi nella musica cerca l’intelligenza delle emozioni senza confini …”8)“… dimostra ancora una volta come si possa avere il cuore saldamente legato ai “classici” e i piedi ben piantati nel presente del rock n’ roll …”9)“… i Vanexa c’erano, ci sono e a questo punto, mi auguro, ci saranno ancora a lungo … la città brucia ancora!”10)(reissue) /(reissue)Un ex aequo doveroso per due ristampe a loro modo molto importanti per il rockrama del Belpaese.2) -“… di fronte a tali scempi, probabilmente l’atteggiamento migliore è il silenzio …”“… troppo poco, davvero troppo poco, e per ogni tipologia di rockofilo all’ascolto …”“… nonostante l’enorme stima e ammirazione che nutro per gli AOR-sters britannici, faccio molta fatica a comprendere le ragioni artistiche di questa scelta …”3)“… non è “perfetto” e tuttavia potrebbe essere il primo passo lungo una strada alquanto intrigante e originale …”4) Per quanto mi riguarda è molto difficile contrastare l’appeal irresistibile del, ma ancheall’ottimo Phenomenon mi hanno riservato un sacco di “good vibrations” …5) Diciamo che per sfuggire alle delusioni evito anche di avere grosse aspettative … non sarà mica che ormai, come diceva Enzo Biagi, sono entrato in quella fase dell’esistenza in cui si hanno più ricordi che speranze?6) Dei molti lutti nel campo della musica (purtroppo qualcuno anche nell’ambito della sfera personale …), il tutto complicato dalla penuria di artisti veramente “all’altezza” che in prospettiva possano in qualche modo “sostituire” chi se n’è andato … ma è stato anche un anno complessivamente abbastanza positivo, senza picchi straordinari, forse, eppure tutto sommato soddisfacente, da ogni punto di vista.**************1)2) - Le fuoriuscite dalla redazione di Metal.it- La (probabile) fine degli- La reunion annunciata dei, come ubbidire al Dio denaro dopo essersi sputati in faccia per anni3) Nessuna così importante da rimanermi in testa4)14.12 TrezzoI vecchi leoni del Metal fanno ancora mangiare la polvere a tante giovani band5) Nuovo disco degli(uno dei piu' grandi gruppi degli ultimi anni) e dei(sperando che lo facciano), il nuovo ed il vecchio a confronto. Compirò 50 fottuti anni, giungendo nel "mezzo del cammin della mia vita", spero che alla fine di tale cammino ci sarà l'Inferno (musicale) degli Slayer!6) Dal punto di vista professionale per la mia prima conferenza stampa ai Lacuna Coil e poi purtroppo per le morti di artisti famosi nel panorama musicale mondiale, ultimo dei quali in ordine di tempo e in ambito rock,***************1)2)3)4)al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Punto.5) Musicalmente, attendo al varco, senza dubbio. E l'annunciato nuovo album dei. E mettiamoci anche il secondo album dei. Per il resto chissà se nel 2017 avremo la fortuna di poter andare a votare...6) ...delle "morti eccellenti". Su tutti... per non parlare di. Che tristezza.**************1)L’epitaffio di un genio assoluto della musica contemporanea. Da tramandare ai posteri…Ritorno in grande stile per i maestri del technical thrash. Il miglior album dai tempi di “Rust in peace”.Dopo una serie di album non brutti ma un po’ scialbi, ecco tornare alla grande i pionieri del thrash teutonico.Un ritorno alle origini rabbioso e violento per i padri del thrash metal tedesco…La definitive maturazione verso la musica prog. Al momento una delle migliori band nel genere…La dimostrazione che quando si parla di melodie decadenti noi italiani non siamo secondi a nessuno.‎–Semplicemente un genio della Musica, con la M maiuscola. Ascoltare per credere…Come catapultarsi nei fiordi norvegesi su un drakkar in viaggio verso nuove terre…Speed metal nudo e crudo come non se ne sentiva da tempo…Musica per pochi eletti, pura emozione in note…2) A tre non ci arrivo, ma me ne basta una per tutte:, un album esaltato a destra e a manca, ma che a me è parso spompato e pieno di fumo negli occhi…3) I, un gruppo a suo modo veramente geniale. E i Messa, fiore all’occhiello della scena doom della penisola…4) Purtroppo per impegni vari non ho potuto assistere a molti live quest’anno, ma direi che il concerto deia Roma lo scorso Ottobre è stato veramente micidiale in quanto ad impatto emotivo… A pari merito, inoltre, sia gli, sempre a Roma, sia ia Bologna, due “cariatidi” che non ci pensano proprio ad appendere gli strumenti al chiodo, e finché continueranno a regalarci performance del genere va benissimo così…5) Forse ci saranno interessanti cambiamenti nella mia vita lavorativa, ma, come si dice, per scaramanzia meglio non parlarne…6) Sicuramente come l’anno dell’ecatombe… un vero e proprio stillicidio nel campo musicale e del cinema. Il rammarico sta nella certezza che il 2017, purtroppo, non sarà poi così tanto meglio, vista l’età media dei nostri beniamini…**************1)2)I Metallica, ai primi ascolti ci avevo sperato, purtroppo però è durato poco, ci sono 3 o 4 pezzi sopra la media (dei Metallica attuali) tutto il resto però non è bastato per farmi spostare questo album nella Top 103)C'è poco da dire, una band storica in grado dopo tanti anni di realizzare album di questa fattura! Senza dubbio sono loro la mia “sorpresa” musicale del 20164)- Forum Assago - 22 luglioHo avuto modo di vedere tanti concerti nel 2016, ma quando arrivano loro, non ce storia per nessuno.5)Premetto che parlo solo di musica, le mie aspettative non possono che essere rivolte a quello che sarà certamente l’evento del 2017 (spero), ovvero il tour degli Helloween United!6) Reunion deglie annuncio del tour d’addio deiVedi sopra, la notizia della reunion degli Helloween è entusiasmante per chi come me ama gli Helloween all’inverosimile, allo stesso tempo, ricorderò sol 2016 anche per l’annuncio dell’addio (ma sarà poi vero?) dei Manowar.****************1) Il 2016 è stato un anno molto intenso sotto l'aspetto degli impegni e delle vicende personali, per cui nei momenti liberi ho preferito rifugiarmi in qualcosa di conosciuto e "sicuro", lasciando poco spazio ai dischi nuovi. Tra questi non mi è facile individuarne uno che spicchi sugli altri. Diciamo che diverse cose uscite sono state di alto livello, altre di buon livello, ma non vedo un capolavoro. Ecco quindi, in ordine rigorosamente casuale, il meglio dei questa annata:Questi c'hanno oltre sessant'anni, dal vivo aprono il culo e non sbagliano un disco in studio da... da quando?Forse il loro disco migliore da "Nosferatu" ad oggi. Che devo dire? Uno dei gruppi della vita.Sul vocabolario, alla voce "death metal e come dev'essere suonato", ci stanno loro. Da sempre.Luc è un mentore, un genio, il vate del metallo della morte.Questo, a differenza della miriade di uscite di gruppi impertatuati-super-tecnici-finto-brutali ma inoffensivi, è un disco death metal vecchia scuola. C'è atmosfera, attitudine, tecnica.Il loro nome non è originale, così come la loro proposta ma... l'avete sentita la carica di 'sto disco? Avete sentito quanti riff vecchia scuola e come tagliano? Il Chile che spadroneggia nel thrash-death, spettacolo.Si è parlato tanto di questo disco e di questa band. Dureranno? Avranno altro da dire? Era meglio il primo? Mah, non lo so. Per ora mi godo questo gran minestrone di riff, tecnica, follia e cattiveria.Un nome che, finalmente, comincia ad avere un po' di meritata notorietà a dispetto della complessità della proposta. La stima del movimento estremo, invece, c'era fin da subito. Quinto disco, e non ce n'è uno sotto l'8/10. Fenomeni malati.Tra le mie thrash band "minori" del cuore, un po' come i Forbidden. Nonostante non siano mai stati cagati dalla massa, hanno sempre prodotto dischi di qualità altissima, Pangea si conferma un gran lavoro.Come detto nella rece, "un disco fatto come il male comanda"2) Se parliamo di delusioni musicali intese come dischi di merda, non ne ho ascoltati. Non perché non ne siano usciti -anzi, c'è sempre troppo pattume che intasa la musica- ma proprio perché ho ascoltato poca roba. Non parlo dei Merdallica perché lo fanno tutti e, comunque, non è proprio un disco caccoso del tutto, solo un "chittesencula".3) Il ritorno deicon un suono "da Rage", una cosa che mi ha fatto immensamente piacere.4) Altro anno da zero concerti...5) Sarebbe ora di buttare fuori i nuovi lavori. Per il resto, speriamo in qualche sorpresa.6) Tribolato.***************1)Il mio animo sta tutto quiSpaventosiIl gelido soffio dell'inverno vero.MaestriNon di questo pianetaArtista unico e geniale. Sempre.La sorpresa.Molti lo hanno criticato. Non capite un cazzo.Ascoltatelo. E poi ammazzatevi.Tra i boschi.Una conferma di valore assoluto.2) Non mi aspetto mai niente da nessuno.3) Due. Gliperchè non credevo avrei riascoltato questo genere di sonorità, iperchè hanno inciso un capolavoro.4) Non frequento posti affollati.5) Leggi al punto 26) Del terremoto.************************1)2)3)4) Ahimè nessun concerto quest'anno..conto di recuperare l'anno prossimo!5) Musicali direi "" dei, ma ormai lo metto come aspettativa di fine anno ogni anno..farà la fine di Chinese Democracy! Non musicalmente..mah, in realtà spero in uno stabilizzarsi e tranquillizzarsi della vita, in generale.6) Come l'anno in cui sono definitivamente morti i Sonata Arctica, una delle delusioni più grosse per il sottoscritto dopo averli adorati per anni.**************1)- "- "- "- "- "- "- "- "- "- "2)- "..."- "- "3)- "Sorpresa perchè non pensavo che -essendo io uno snob di natura verso le formazioni di casa nostra- in Italia si potesse celare e poi svelare una simile perla!!!4)Perchè???? perchè un bill con ivince. Comunque.5) Sperare che iannuncino al mondo: "" è troppo immagino.. bè allora sto più tranquillo e -viste le uscite a pioggia dagli In Friden- spero che si uniscano tutti gli ex-membri di questa grandissima (ex) band per ridare vita ad un monicker vilipeso ultimamente da troppo pattume.Se magari richiamassero anche Stanne (dai Mikael...fanne un progetto b-side) alla voce non chiederei altro.Aspettative non musicali.....sarebbero banali....6) Lo ricorderò come uno dei più nefasti di sempre, troppe morti artistiche lo hanno funestato. Davvero troppe.**************- Disco incredibile per vastità e profondità emozionale- Loro non sbagliano mai, macchine da guerra oliate e pronte all’uso- Il doom metal nella sua più profonda accezione, il lutto- Il dark ambiente finalmente dark, oscuro, gotico, medievale- L’epitaffio di una voce incredibile consegnata alle stelle- Death metal della vecchia scuola ricco di feeling- Un disco magico ed esoterico- L’addio dei maestri, buono ma non ottimo- Doom ambient esoterico, evocativo, ermetico.- Con gli anni migliorano2)- Un disco loffio e paraculo ma assolutamente senza mordente- Al Jourgensen è un uomo finito- Una band senza alcuna ragione d’esistere3)– uno dei tanti progetti (Temple Of Gnosis, Paleowolf) del già noto su queste pagine Legionarii. Da quando ha capito che ho capito che c’è lui dietro tutti questi progetti, mi ignora, ha paura che possa sputtanarlo. Resta un grande compositore.4) E chi ce l’ha il tempo per i concerti. Ma sicuramente il migliore è quello che hanno tenuto in cielo la notte di Natale.5) Che invece di morire artisti che hanno fatto la storia della musica muoiano tutti quelli usciti dai talent e la monnezza varia dei gigi d’alessio, justin bieber, modà, ect.6) L’anno nel quale si è accesa una grande luce nella mia vita che ha inghiottito tutto il resto.**************1)(più forse che altro)2)3)4)(?, ma non c’ero)5)ahahahahahe, soprattutto, Altri utensili per modelli metallici non ridondanti