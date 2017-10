Questo debutto della "M" necessita di una forma di apprendistato *.Voi, a cui chiedo un complemento recensorio chirurgico, scevro da ogni riferimento a sottogeneri o maestri blasonati, state distanti dalle... 'identitarietà' *.Anzi trattatele come irriverenti e fuori luogo. Servirà!Hybris, si forma, nella sua piena bellezza, dal secondo, attento, ascolto in poi. Esplode, nella sua cavalleriana potenza, dal terzo.INFLECTION II - Benvenuti nel subcontinente nostrano. Nell'isola scolpita dai blu. Nelle terre di antiche civiltà. Nei sussulti / nel tempo ma non del tempo /OBSIDIAN - Miniera di soluzioni liquide e solide al contempo. Canzone a cui legarsi.7,5 decimiIRON - Prepotenza: parte la vena eccelsa dell'album.8,0 decimiLEAD - CapolavoroMERCURY - Adrenalinica che fa anche pensare a purezze mediterranee. Qualche passaggio ridontante. Qualche filtro da spostare su altre gemme: ma oramai è andata. "Dal FB della band: il video ufficiale di #Mercury è fuori via BVTV Music!Ascoltatelo e diteci quello che pensate! \m/Moebius - "Mercury" (Official Video) | BVTV Music / Scopri di più / YOUTUBE.COM // 2 commentiCondivisioni: 13 // 110 Tu e altri 109Mi piace"SVINFLECTION I - Manifesto dei simboli. Eleva ad esperienza le alteritá più remote. Dura un semaforo di quelli senza rotonde.8,5 decimiLIMESTONE - Metal Totale.8 decimiCOAL - Cercate, davvero, di assumerla in tempesta, privati di rassicurazioni e appigli. Liberi dalle sirene e dalle condizioni metalliche.8 decimiURANIUM - Professionalissima da tutti i punti di vista. Fossile (primi tre primi) ma sublime (dal terzo minuto a 5:12) Da Live!8 (forse + 0.5, decimi)DIAMOND - Non fate diventare le distensioni, le geometrie basse, più prohg...del dovuto. Aprite lo sterno - anche se fa un po' male -Canzone tra quelle che saranno meno comprese dagli stampini. Perla annuale."9" decimiINFLECTION II - Raffinata. Scritta enne volte per restare qui e nell'esercizio assoluto (le cui tracce sono grammatiche impercettibili) Peccato non sia messa due canzoni prima.8,5 decimi