Nati nel 2013 e con all’attivo 2 albums, l’ultimo dei quali questo “” appena uscito su Spv, i tedeschisono fautori di un ottimo “groove-hardrock” che ti prende dalla prima all’ultima notaNon c’è una canzone che non vi faccia scuotere il piedino e tenere il ritmo, che non vi faccia cantare i chorus, che non vi prenda coi suoi riff rocciosi prevalentemente in 4/4, che non trasudi entusiasmo ed energiaIl loro stile è molto personale e guidato dalle vocals femminili di Alia Spaceface ( apro una parentesi, le vocals femminili non mi entusiasmano però qui sono assolutamente speculari al genere proposto ), spazia dai Deep Purple, ai Thin Lizzy e Scorpions ed il suono finale risulta, si, vintage ma anche moderno, preferendo il suono dell’epoca in cui questa musica era nata.Non ci sono pezzi veloci, sono tutti mid-tempo sostenuti, con alcuni rallentamenti ed accelerazioni e come dicevo la peculiarità del lavoro è il suo groove che troviamo alla grande in pezzi quali”, “” o nel riff heavy dio ancora in “”, davvero non potrete resistere alle vibrazioni che trasmettono questi brani!è una ballad che trasuda di Scorpion’s sound settantiano, “è invece un hardrock blueseggiante e “forse il brano più articolato dell’intero lavoro che parte con un arpeggio per condurci poi verso un finale energico che mostra la grande versatilità del gruppo . L’album è carico, fresco, non ci sono riempitivi, la sezione ritmica è pulsante e le chitarre graffiano, davvero un lavoro in grado di soddisfare molti palati. Consigliatissimo