Non mi convince molto la proposta di questi, band nata nel 2010 con all'attivo tre full length e due EP.Il loro Metal ha sicuramente delle peculiarità che lo differenziano dal sound di altre bands, in particolare il mix fra metal e suoni dark-elettronici, ma i brani che davvero risultano incisivi, con un buon ritmo e riff sostenuti si alternano ad altri abbastanza piatti e monotoni quali "" e certo non aiuta la presenza di tre filler" e", altrove i nostri cercano di proporre un sound alla Black Sabbath come in "" .L'iniziale "", e soprattutto la titletrack dall'ottimo tiro, che ricorda il sound dei Paradise Lost di "One Second", sono i migliori estratti dell'album.Insomma, il tentativo di creare con questo "" un'atmosfera decadente, velata di "metallica malinconia", riesce solo a metà e, pur non potendolo definire un brutto disco, risulta alla fine troppo fiacco e privo di mordente.