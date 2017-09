Nonostante una carriera ventennale e sei album di lunga durata, compreso il nuovo, gli svizzerisono un gruppo praticamente sconosciuto nel nostro paese e, in generale, poco noto al di fuori del proprio paese.Probabilmente il passaggio alla, etichetta che licenzia il nuovo album, consentirà al gruppo del leaderdi avere una maggiore visibilità che, a fronte di una proposta di qualità, sarebbe certamente meritata anche a coronamento del lungo "impegno" dei Nostri nel music biz.Abbandonate già in occasione del precedente "Black Honey" le ruvidità del post hardcore, la musica deglirisulta essere una sorta di ibrido tra post metal e post rock in qualche modo abbastanza vicino alla proposta degli ultimi Katatonia, un ibrido che si esprime soprattutto attraverso la melodia ed i sentimenti lacrimevoli, bellissime risultano, in questo senso, certe splendide fughe delle sei corde, pur tuttavia senza rinunciare ad una massiccia dose di distorsione che, insieme con i vocalizzi in clean, in vero un po' monotoni del leader, costituiscono l'asse portante di tutto l'album.non è un album particolarmente innovativo, ma gli svizzeri sono in grado di dare un taglio personale alla loro musica e sono certo che potranno essere in grado di accontentare un'ampia fascia dell'audience metal grazie ad un suono ricco di sfumature crepuscolari, inflessioni sludge, eterei arpeggi, atmosfere vagamente alla Dredg, esplosioni violente (in un brano comeè possibile ascoltate partiture in blast beat, mentre inSchindl rispolvera il suo possente scream ) ed una forte carica di pathos che permea tutto il lavoro.Gliraggiungono con il nuovo album la loro piena maturità artistica: la loro evoluzione sembra averli portati ad una forma espressiva probabilmente definitiva che, credo, non farà fatica a fare breccia nei cuori degli estimatori del post metal, un genere che, ultimamente, era un po' in crisi di idee e di personaggi...