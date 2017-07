Storia abbastanza particolare quella dei… nati verso la fine del 1988 e caratterizzati da un iniziale turbinio di cambi di, cominciano ad assumere un profilo consistente quando nellaentra, in un primo momento contattato solamente per produrre l’albo d’esordio del gruppo.era appena uscito dai Whitesnake e libero dalle “pressioni dorate” a cui era stato sottoposto in quella prestigiosa situazione, sentiva il bisogno di dimostrare le sue qualità come artista in un progetto a cui poter concedere il massimo livello di coinvolgimento.Con il contributo die del sesce nel 1990 “”, uno di quei dischi capaci di donare vitalità all’, ancora oggi da considerare, almeno per quanto mi riguarda, tra i capisaldi del genere.La parabola deia questo punto assume contorni simili a quelli di molte altre formazioni coeve … un secondo lavoro di ottimo livello, passato inosservato (“”, del 1993, privo dell’apporto dell’attuale chitarrista di Def Leppard e The Last In Line), un primo timido tentativo di ritorno (“”, 2011) e poi, dopo un altro periodo di silenzio, finalmente l’annuncio di un nuovo, che riaccende inevitabilmente le speranze di chi con la musica di questi ragazzi ha trascorso momenti indimenticabili.”, lo diciamo subito a scanso di fraintendimenti, è un disco splendido, degno di essere comparato con il passato più glorioso dei nostri, un’opera in cui l’screziato disi rivela ancora una volta una materia per nulla nostalgica, a meno che non si voglia attribuire tale definizione all’emozionepiù profonda e autentica.La voce diavvolge come quella di un giovaneinfatuato dai registri di), la chitarra diseduce con raffinatezza e colpisce con intensità, privilegiando il buongusto esecutivo agli eccessi di protagonismo, mentre i tamburi di(ormai da lungo tempo membro effettivo della) pulsano all’unisono con il basso di, importante anche per il suo prezioso sussidio vocale e tastieristico.Il resto lo fa unricco di melodie evocative e di bordate imperiose di, per un programma che parte un po’ in “sordina” con l’ammiccante “” e che grazie alla suggestiva atmosfera vagamente Thin Lizzy-di “” comincia a fare veramente “sul serio”.Da qui in avanti è praticamente impossibile stilare classifiche di merito … vi troverete a “” con “” e sentirete i vostri sensi vibrare di fronte alla tensione intimista di “”, al giro ipnotico dal tocco “attualizzato” di “” e aldi “”, gratificato da un incantevole tocco psichedelico.” mostra il lato più energico della formazione, “” riprende a inebriare con un emozionante clima notturno e sinuoso, lo stesso che avvolge i sussulti di “” e le armonie di “”, assai gradevoli nonostante un pizzico di manierismo.Alle delicate e ammalianti note di “” è infine affidato il compito di interrompere la magia di un ascolto che si ha subito la necessità “fisica” di ripetere.riescono nell’impresa di trasferire i dogmi di un genere “conservatore” direttamente nel terzo millennio, ostentando talento, freschezza e un’enorme ispirazione … ora speriamo che la diffusa superficialità e l’indifferenza delcontemporaneo (magari assieme agli impegni di…) non finiscano per farli sparire un’altra volta … equivarrebbe alla reiterazione di un “delitto” davvero difficile da accettare.