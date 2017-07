La storia è iniziata in una piccola città della Germania nel 1992, dopo ben venticinque anni e dieci album all’attivo più un paio di Live, il modo migliore per celebrare l'anniversario d’argento deglinon poteva che essere qualcosa diEbbene, questa volta siamo di fronte ad un'opera maestosa, un album che contiene il meglio chepotesse regalare ai fans.22 canzoni accuratamente selezionate dal catalogo della band, ma anche cinque tracce nuove, un pezzo inedito risalente al 1995 tratta dal periodo di, un DVD contenente l’intero concerto delregistrato nel 2004 a Sao Paulo, video-clips ufficiali e un accuratissimo libretto, 160 pagine contente innumerevoli foto inedite!Siamo di fronte ad un'opera maestosa, con pezzi tratti praticamente da ogni album degli, con la sola esclusione del debut album, che nonostante il sound un po' acerbo, riscuote un discreto successo e “Personalmente da questi due lavori, avrei ben visto rispettivamentee la empatica, ma tant’è capisco anche che con tutto il materiale a disposizione dai ragazzi di Fulda, la scelta sarebbe stata ardua in ogni caso, ciò che non capisco invece è il motivo per cui non abbiano inserito inla stravagantema soprattutto la grandiosaprobabilmente uno dei brani più belli che sia mai stato scritto in ambito Power Metal.Un anno dopo la pubblicazione di, la band compie un notevole salto di qualità dando alla luce l’album che ha permesso aglidi farsi conoscere anche al di fiori della Germania,, siamo nel 1998, è questo album rappresenta il trampolino di lancio della band, da li in poi la loro carriera sarà un continuo crescendo. Da questo lavoro sono tratte, e soprattutto l’emblematica title track, che col suo inconfondibile intro è diventato subito un cavallo di battaglia.La storia prosegue l’anno successivo col sorprendentealbum che conferma l’ascesa della band, confermando le potenzialità e la maturità artistica della band, in cui possiamo ascoltare perle di assoluto valore, qualie la magnificache ritroviamo all’interno diCol nuovo millennio glidecidono di ristamparedatato 1995, da cui in questa raccolta troviamoe l’inedita, ma che possiamo “scoprire” a distanza di vent’anni.Il 2001 è l’anno della definitiva consacrazione, la band da alla luce l'album che li pone di diritto fra le big del power metal,è un capolavoro senza nessun passo falso, ogni canzone di questo album meriterebbe di essere inserita all’interno di, paradossalmente però questa possibilità toccherà solo alla gloriosaCome detto in precedenza, personalmente un posticino perl’avrei trovato.seguirà anche il primo da headliner degliNel 2004 arriva nei negozi di mezzo mondo, che al pari di, con quattro brani è l’album che ha maggiormente contribuito alla definizione della tracklist diParliamo die soprattutto della magistraleDue anni dopo esce il settimo album in studiosono le tracce scelte per questa raccolta.Siamo giunti al 2008, coni tedeschihanno fatto le cose in grande. Merito anche dellache ha messo a disposizione un budget principesco per realizzare questo lavoro Il risultato è un maestoso e magistrale album di Power Metal, nel quale tuttavia non mancano nuove soluzioni stilistiche…spazia dai brani veloci e melodici tipici del gruppo, ai mid-tempo di classica matrice Heavy Metal. Da questo album sono state scelteFanno parte dianchebrani provenienti dache attualmente è l’ultimo studio album degli, pubblicato nel 2014, ormai i ragazzini di Fuda sono cresciuti, come detto dal leaderIn questa antologia fanno parte anche alcuni brani meno conosciuti, tratti dagli unici due EP pubblicati dalla band,, da cui è stata estrapolata la “magnetica”. Il secondo EP invece è, da cui invece potremo, ma soprattutto la splendidacon cui tornano le atmosfere più scanzonate tipiche degli, brano pomposo ed epico, merito anche, di alcune parti vocali interpretate daMa non finisce qui, nell’album sono presenti anche ben cinque nuove canzoni che suonano tipicamente Power, fra cui, due pezzi in cui troviamo il classico cliché tipico degli, Happy Metal che trasmette allegria e una positività incredibile, influenzata dal metal e dall'hard rock anni '80... A completare il quadro, ed è subito la saga delle chitarre, fitte, rumorose, arrabbiate ma anche melodiche pronte a disegnare una traccia che si imprime nella memoria.E per finire, eccobrano che diventerà una trave importante della band.Tutto perfetto, Power metal allo stato puro.Questa “antologia” è una vera e propria opera omnia, un lavoro “monumentale” adatta non solo ai pochi che ancora oggi, non conoscendo gli, decidono di avvicinarsi alla band tedesca, ma soprattutto a chi è cresciuto con& soci, avendoli seguiti durante il loro viaggio fin dagli esordi.è un regalo speciale che ogni fans deve assolutamente possedere nella sua collezione.Per tutto ciò,meriterebbe un 9 pieno, mi fermo a 8 e 1/2 solo perchéperRAVENBLACK -WRESTLE THE DEVIL -OPEN SESAME -LANDMARKS -THE MOUNTAINEER -929 -DEFENDERS OF THE CROWN -SAVE ME -THE PIPER NEVER DIES -LAVATORY LOVE MACHINE -KING OF FOOLS -SUPERHEROES -LOVE TYGER -MINISTRY OF SAINTS -TEARS OF A MANDRAKE -MYSTERIA -VAIN GLORY OPERA -ROCK OF CASHEL -JUDAS AT THE OPERA -HOLY WATER -SPOOKS IN THE ATTIC -BABYLON -THE ETERNAL WAYFARER -OUT OF CONTROL -LAND OF THE MIRACLE -KEY TO MY FATE -SPACE POLICE -REBORN IN THE WASTE -del concerto registrato durante l’MYSTERIAUNDER THE MOONNAVIGATORWAKE UP THE KINGLAND OF THE MIRACLELAVATORY LOVE MACHINEVAIN GLORY OPERAFALLEN ANGELSTHE PIPER NEVER DIESBABYLONKING OF FOOLSCHALICE OF AGONYTEARS OF THE MANDRAKEOUT OF CONTROLLOVE TYGERROBIN HOODTWO OUT OF SEVENMINISTRY OF SAINTSSUPERHEROESLAVATORY LOVE MACHINEKING OF FOOLSALL THE CLOWNS