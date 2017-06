sono stati definiti come "" ed in effetti i punti in comune con la band americana sono molteplici.Testi che trattano di battaglie, metal, guerre, saccheggi, mitologia norrena, un singer che ricorda Eric Adams pur senza raggiungerne l'estensione vocale, un sound power-epico che piu' classico non si puo' e copertine che raffigurano guerrieri.Il nuovo disco "" è stato registrato dalla band stessa e mixato da Achim Köhler (Primal Fear, Amon Amarth, Sinner), non si discosta di una virgola dai precedenti lavori e la mia recensione potrebbe anche finire qui ... invece mi tocca, per dovere di cronaca, analizzare un album assolutamente inutile nel panorama classic metal, uno dei tanti dischi tutti uguali che saturano il mercato. Certo in patria i Wizard sono una istituzione e hanno sempre fatto della coerenza il loro punto di forza, prova ne è la lunga carriera iniziata nel 1995 con ", ma davvero mi chiedo quale valore aggiunto possa avere un loro nuovo full length, se non quello di infoltire la nutrita discografia. Certamente il disco non attirerà nuovi fans e probabilmente non ne farà neanche perdere nessuno ma dall'iniziale" alla finale "" ( + 2 bonus tracks ), e' tutto un deja-vu, con testi e titoli stereotipati, linee melodiche già sentite in qualsiasi disco dei padri putativi Manowar, una originalità pari a zero ( ma questo non è un problema visto che il genere proposto non si presta certo a sperimentazioni ).La prova esecutiva è valida, questo si, con una sezione ritmica roboante, riff metallici e chorus anthemici e una produzione forte e chiara, ma il songwriting davvero non esalta l'ascoltatore che sa già cosa aspettarsi da ognuna delle 12 tracce, insomma un disco ineccepibile come composizione ed esecuzione, ma fondamentalmente che non aggiunge nè toglie nulla a quanto già proposto dai defenders tedeschi.