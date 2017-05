Una (breve) performance risalente ormai al 2011 - il tour è quello di supporto al non imprescindibile- immessa sul mercato in formato cd/dvd solo oggi: perché? Sorvoliamo momentaneamente sulla domanda ed entriamo nel merito di questo, registrato ad Atlanta durante il festival ProgPower USA di ben 6 anni fa...nella loro lunga carriera hanno dimostrato una costanza encomiabile, cosa che gli ha garantito credibilità e devozione da parte di un cospicuo numero di fan (pur senza aver mai avuto i riscontri commerciali dei vari Dream Theater/Symphony X), grazie soprattutto a una serie di album di qualità indiscutibile (su tutti quel capolavoro che è).La scaletta è tutto sommato ben strutturata e lascia spazio a (quasi) tutti i brani fondamentali del repertorio, compatibilmente con il tempo messo a disposizione dagli organizzatori del festival. Si inizia alla grande con(dal già citato), chirurgica nell'esecuzione ma non per questo fredda nella resa, prima della grooveggiante, dove il cantante- con il suo forte accento tedesco - prende il microfono per ringraziare i presenti. Il secondo brano tratto da(album che ho sempre trovato troppo "ruffiano") è il singolo, traccia a cavallo tra i Dream Theater e i Queensrÿche dei tempi d'oro. Si smorzano i toni con il trittico, tre semi-ballad talvolta epiche, talvolta sofferte, molto "americane" nella scrittura., brano simbolo di, prelude alla meno incisiva, mentre il gran finale è lasciato alla splendida, con tutti i membri del combo intenti a ritagliarsi i propri "momenti di gloria" in fase solistica.Possiamo ora dare una risposta alla domanda di cui sopra:non è un'operazione commerciale, bensì un sentito omaggio della band ai propri fan che non avevano tra le mani un live album marchiatodal lontano 2000 (, registrato a Parigi). Andate e comprate. Punto.