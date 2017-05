, oltre a essere un'uscita godibilissima per tutti gli estimatori del "nuovo corso" della band norvegese, riflette perfettamente quello che sono ioggi:, tutti aggettivi (condivisibili) rubati al buone alla sua recensione di(album che, per la cronaca, penso di aver apprezzato solo io nel raggio di almeno 100/200 km).Questo live, che dovrebbe celebrare la carriera del trio scandinavo oltre a fare da gustoso antipasto al preannunciato, nuovo full-length, in realtà finisce per rendere omaggio al vero artefice di tutto ciò,(quindi, detrattori, prendetevela con lui), eccelso compositore/arrangiatore che dalavora dietro alle quinte delle produzioni deicome un novellodel black metal., piaccia o no, è quello che meglio di tutti è riuscito a dare una dimensione sinfonicaa una band metal (lasciate perdere i vari Nightwish o simili, quello è solo): ascoltate la splendida, l'epica(tra i massimi esempi di metal sinfonico di sempre) o la sinistrae ditemi se siete così impassibili da non provare neanche un briciolo di emozione, come se foste investiti da una tempesta di ghiaccio e fuoco.Ottima la scaletta, incentrata comprensibilmente sul già citato, e corretta anche la scelta di non esagerare con il minutaggio, scelta che lascia quel bel senso die non ci fa mancare a nulla di imprescindibile (poteva starci giusto qualcosa in più da, ma vuol dire proprio cercare il pelo nell'uovo).Tecnicamente ineccepibile (dalla performance dei quasi 100 musicisti presenti sul palco alla produzione),lascia all'ascoltatore un unico rammarico, quello non aver assistito in diretta e in prima fila né al live di Oslo né al live di Wacken...Tanta roba.