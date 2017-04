Ricordo ancora quando ascoltai per la prima volta icon pezzi quali “” o “” ( dall’omonimo debut del 1992) e l’effetto che mi fecero…. La loro musica, i loro testi, politicamente scorretti, dissacranti, provocatori al limite del ridicolo a volte, e l’unica cosa cui bisognava dare atto al buone cioè di essere uno dei pochi realmente contro il sistema ( sono noti i suoi trascorsi in prigione e le sue scorribande contro Polizia e “bianchi” ). Si puo’ essere d’accordo o meno ma la coerenza è roba rara, mentre musicalmente sono sempre stati ampiamente sottovalutati dal mio punto di vista. Intendiamoci, non siamo di fronte a dei geni eppure i Body Count sono tra i pochi ad essere riusciti sempre a veicolare la rabbia in musica al contrario di molti rapper da quattro soldi che frequentano il music business. Ice T ha rappresentato e rappresenta il “crossover incazzato” (come lo definisco io) che unisce metal, rap, hardcore e thrash e questo nuovo lavoro “” ne rimarca le caratteristiche, impreziosito da collaborazioni più che illustri che dimostrano l’importanza ed il rispetto guadagnati dal combo americano. Abbiamosul solo di “”,nella velocissima “” (un brano alla Slayer) ein “”, ma le sorprese non finiscono qui, c’è anche la micidiale doppietta al cardiopalma di” introdotta da uno spoken nel quale Ice T spiega quali sono stati i gruppi che lo hanno spinto a suonare Metal e cioè(padri del genere),(per l'attitudine da gang di strada) e(per la velocità e precisione). Cos’altro desiderare da un album di rap-metal ?! Dall'opener "", accompagnata da sirene della Polizia, rumori di sommossa, colpi di pistola in poi, troviamo tutti gli elementi che rendono questo disco esplosivo e cioè un songwriting ispirato, una prova strumentale sopra le righe per il genere, una produzione perfetta ma sopratutto passione, rabbia, violenza e la voce di Ice T che alla soglia dei 60 anni riesce ad essere ancora feroce ed evocativa anche nei pezzi piu’ lenti e cadenzati (“, “”). Ci sono velocità ed accelerazioni alla Slayer, riff e liriche "a mitraglia" alla Suicidal Tendencies, pezzi lenti e pesanti come macigni e l'incazzatura verace dei primi Rage Against The Machine. Inciso nel periodo “Trumpiano”, le liriche sono ancora piu’ pessimistiche ed apocalittiche che mai e trasudano la vera attitudine di un gruppo che con questo ultimo “ha raggiunto l’apice della sua creatività.