Gliche incrocio in occasione di "", il loro quinto album che rafforza il sodalizio con la, lasciano subito intravedere diverse novità. E non mi riferisco solo ai due recenti innesti in formazione (il chitarrista Paoloe il batterista), quando alle novità presenti a livello musicale e anche sul piano lirico.Partendo proprio da quest'ultimo aspetto, "", un po' a sorpresa, è un concept album che non guarda alle tematiche storiche cui glici avevano abituati in passato (Antica Roma, Sparta, l'epopea dei Samurai..), ma che è ispirato dagli scritti (a mio parere, troppo sfruttati oramai) di J.R.R. Tolkien.Ma, come anticipato, non mancano nemmeno dei cambiamenti nel sound, oggi meno diretto e battagliero rispetto al passato, ma in grado di acquisire toni più doomeggianti, dilatati e ricchi di pathos, che talvolta possono ricordare i Doomsword e i Domine ("" e "") e soprattutto lo U.S. Metal più epico e sulfureo, tra Warlord, Manilla Road e i primi Manowar, di "" o "", con una produzione calda e non plasticosa, che ben avvolge le canzoni.Tra le ottime "" (evocativa e dall'oscura epicità) e la già citata "" (doveesprime tutto il suo potenziale), un intro e un paio di intermezzi strumentali, si erge la mastodontica e poliedrica "", dove passato, presente e (spero) futuro deglitrovano la loro collocazione ideale, dando vita a quella che forse è la miglior espressione musicale, dagli esordi a oggi, di una band che affonda le proprie radici nel lontano 1994, quando in provincia di Cagliari (e inizialmente sotto il nome Hell Forge) il chitarristagli diede vita.Un gran bel disco, direi all'altezza del passato, e che ritengo abbia anche il potenziale per crescere di resa e impatto proseguendo con gli ascolti, dove però glisembrano perdere un pizzico di quella personalità e di animus pugnandi che in passato avevano dimostrato di saper esprimere nelle proprie composizioni.