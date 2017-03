sono giunti al sesto album in studio e ne vanno fieri, sentendo le loro dichiarazioni a riguardo: ”Nessun dubbio sulle capacità esecutive del combo che ci propone un death metal melodico, aggressivo e catchy allo stesso tempo. “” non è un album facile da assimilare, melodie ficcanti, chorus, batteria martellante e un riffama serrato fanno decollare un album che definirei “di maniera” seppur ben suonato e prodotto.La titletrack si apre con un arpeggio e poi delinea una melodia molto facile con un chorus catchy, con la successiva “” il ritmo aumenta decisamente e l’urlo growl iniziale ci fa presagire una delle canzoni piu’ dure dell’album. Il terreno del Death melodico è infido perché si rischia o di strabordare in un verso o nell’altro ( vedi In Flames diventati ormai quasi un gruppo pop-metal ), i Nightrage invece riescono a rimanere nel mezzo proponendo 12 canzoni che alternano melodie con violenza, accelerazioni con rallentamenti, aperture acustiche con sferzate metal. Pezzi come “” coniugano al meglio queste caratteristiche unendo anche qualche spunto classic metal nei riff delle chitarre (“”), altrove (“”) sono i mid tempo a tenere banco. Chiude il lavoro uno strumentale “” molto suggestivo, con arpeggi acustici, synth, parti elettriche ed un assolo centrale. Insomma questo “” farà la gioia di chi è stato deluso dall’ultimo In Flames e di chi ha visto una tardiva rinascita dei Dark Tranquillity ... e scusate se è poco.