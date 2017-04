mio

Premetto dicendo che in questa sede parlerò solo di musica: non chiedetemi di entrare nel dettaglio dei testi della nuova saga ideata da(che comunque è un prequel della) perché non lo farò (sevuole dire la sua a riguardo tanto meglio).ogni tanto ci ricasca. È successo con(da cui di fatto è scaturito il progetto Star One), è risuccesso con(e lì ci si è messa la vicenda personale dell’olandese) e dato che “non c’è due senza tre” capita nuovamente con questovi starete, a ragione, chiedendo.Ilpeccato originale è quello di essere un fan del “Lucassen progressivo” più che del “Lucassen metallaro” (nonostante consideri i due volumi a nome Star One due gioiellini) e daglimi aspetto che l’ago della bilancia propenda verso il primo. Certo, il cast faceva presagire una direzione stilistica abbastanza precisa, ma alleorecchie la nuova rock opera del mastermind di Hilversum suona troppo come un terzo album dei sopraccitati Star One., per stessa ammissione del compositore, è stato il suo “album prog” e le vendite, sempre per sua stessa ammissione, non gli hanno dato ragione (motivo per il qualenon si è fatta troppi scrupoli a “cederlo” alla sempre più agguerrita, come avrete sicuramente colto dall’intervista).va invece sul sicuro dalla prima all’ultima nota, con cantanti (mercenari?) collaudati, ormai da anni “sempre gli stessi” (ci mancava pure), e chitarroni heavy in primo piano a discapito delle (solitamente e piacevolmente) onnipresenti tastiere dal sapore vintage.convince quando ha coraggio: convince quandoha carta bianca (il corodi, i richiami queeniani dio di); convince quando punta su toni più rilassati (, gli echi pinkfloydiani di) o sulla classe di certi guest (il clamoroso solo diino la magia disu); convince quando non ha paura di guardare con orgoglio e senza nostalgia al passato (l’hammond alla ELP di, i toni alladi).Allo stesso modo peròconvince meno quando si affida a soluzioni troppo “facili”: convince meno quando si autocita (, all’ingresso di, fa il verso ad, dal piglio purpleiano, è molto simile arimanda esplicitamente al finale di- anche se probabilmente è voluto - e l’elenco potrebbe proseguire); convince meno quando vuole suonare “cattivo” a tutti i costi (penso alla seconda metà dio al break killer della sopraccitata- ma anche qui gli esempi potrebbero essere molteplici); convince meno quando, nonostante il sopraccitato coraggio, strizza l’occhio a sonorità che non gli competono (l’heavy-folk di, un po’ lirico, un po’ oriental).La prova complessivamente è discreta, ma non è “il capolavoro” che mi sarei aspettato da un album marchiato. Stavolta, ahimè, il fan (un po’ deluso) ha vinto sul critico (che dovrebbe essere oggettivo a prescindere): se volete crocifiggermi per questo fate pure…