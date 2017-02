Hanno ormai più di un quarto di secolo di carriera i teutonicie la domanda che li accompagna resta sempre la stessa: ma che genere suonano?Ebbene anche adesso che con questopubblicato ancora dagiungono al settimo full length, il quesito resta senza risposta.Se agli esordi si cimentavano con un death dal mood oscuro e cupo passando successivamente ad un pop/rock decisamente più commerciale e radio oriented (ricordiamo che 2 dei loro ex membri hanno formato i Liquido), via via nel tempo hanno toccato varie sfumature in ambito alternative rock.Ma il caleidoscopio di generi che è presente in questa release francamente lascia ancora una volta spiazzati, segno a mio parere che il combo ha fatto centro.Accompagnati da una tecnica di ottima levatura e da una produzione impeccabile propongono 9 tracce che raccontano le svariate anime che convivono all'interno del quartetto, ognuna con la propria importanza e senza che nessuna prevalga sull'altra.Dopo una breve intro che potrebbe benissimo provenire da un lavoro dei Queen iniziache cambia completamente registro attaccando subito con grande violenza e vocals in growl che però nel breve volgere di un minuto si scioglie in un rock granitico di stampo tipicamente Nickelback.Non si riesce nemmeno ad assestarsi sulle nuove coordinate che, con il suo incedere Volbeat-style (ascoltare "Guitar gangster & cadillac blood" per credere) ribalta nuovamente ciò che si credeva di aver capito. Si prosegue condal tipico sound AOR e si arriva a, ballad acustica che potrebbe tranquillamente provenire da un album dei Blind Guardian!!!ammicca a sonorità tipicamente ottantiane mentre la muscolosaregala momenti di genuino hard rock schietto e davvero godibile impreziosita da un solo veramente pregevole.omaggia probabilmente ciò che di death è rimasto nel dna del gruppo, un brano in cui riecheggiano i Norther di "Mirror of Madness".Chiude il platter quello che è il pezzo a mio avviso migliore del lotto,, una suite di oltre 13 minuti in cui le anime della band sin qui parallele ed indipendenti convergono e concludono il proprio discorso.Un album folle questo, che potrà sembrare incoerente al primo ascolto, ma che difficilmente passerà senza lasciare una traccia in chi avrà la pazienza di carpirne l'essenza più profonda."Blaze, my northern flame"