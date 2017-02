Le cose non vanno sempre come previsto. Può capitare che da anni tu stia aspettando di vedere dal vivo una delle tue band di riferimento ma il destino si mette di traverso e ti obbliga a dover rinunciare a questa opportunità all'ultimo momento. Meno male che esistono persone appassionate quanto te (anzi, forse più di te) pronte a condividere col mondo il ricordo di quella serata a cui non hai potuto assistere anche se avresti tanto voluto. Grazie Paolo!

A cura di Paolo Perazzani

Sono quasi le 21 quando arriviamo aldi Brescia, e – di fatto – ci siamo persi tutto il primo gruppo di supporto.Qualche minuto per il cambio della backline, e a salire sul palco sono gli, quartetto londinese capitanato dal bravissimo(voce e chitarra). La proposta della band italo-inglese (completano la formazioneal basso,alla batteria ealla chitarra) si traduce in un rock moderno ricco di riferimenti – dai Muse ai Nickelback, dagli Alter Bridge ai Rage Against The Machine – che ben combina energia e melodia. Il set deglidura una mezz’oretta e la band, oltre all’ottima prova musicale fornita, ha il merito di saper gestire con grande mestiere il pubblico accorso. Pubblico che, ahimè, non è certo quello delle grandi occasioni: per il ritorno in Italia dei decani del prog metal ci si aspetterebbe un’affluenza decisamente più corposa.Sono passate da poco le 22 quando sul palco appaiono i. L’inizio del concerto è affidato a, opener del nuovo disco. Già dal primo pezzo è chiaro che ci troviamo di fronte ad un concerto dall’incredibile caratura tecnica (qualcuno dubitava?) e con unin ottima forma. Alla chitarra, al fianco del solito “alienatissimo”, troviamo l’impeccabile. Il set prosegue veloce con estratti da), da), da, e dal più recentedel quale vengono ripresentati i pezzi più riusciti (). Dal nuovo disco vengono proposte anche la catchye – soprattutto – la splendidache, anche a giudicare dal coinvolgimento del pubblico, sembra già essere diventata un classico della band.I ritmi si abbassano per un momento, con la riproposizione della parte IX di. Ci si rituffa subito nel prog più puro con la parte XI dello stesso disco, brano che evidenzia l’impressionante sezione ritmica formata daalla batteria eal basso. A sorpresa fa capolino nella scaletta anche un estratto datratta da. Si torna a, con– vero inno della band, con tutto il pubblico a cantare il refrain – che chiudono il concerto. Il bis è affidato ae all’immortaleSi chiudono così due ore di un concerto senza fronzoli, nel quale la musica è stata l’unica protagonista. Una performance emozionante e tecnicamente estasiante che – come già accennato – avrebbe senz’altro meritato tutt’altra cornice di pubblico.